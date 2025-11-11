Frankfurter United-Team packt für einen guten Zweck um

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Auf vielen Flügen erhalten Passagiere von United Airlines in den Premiumkabinen wie United PolarisSM Business Class oder United Premium PlusSM auf den Interkontinentalstrecken Amenity Kits.

Diese enthalten nützliche Dinge, zum Beispiel Zahnpasta, Gesichtscreme und vieles weitere, was das Reisen angenehmer macht. Nicht alles davon wird immer verwendet. Deshalb haben jetzt 55 Mitarbeiter des United-Teams am Flughafen Frankfurt die Ärmel hochgekrempelt und tausende unbenutzte Tuben, Döschen, Bürsten usw. in kleine Taschen umgepackt. Sogar Fluggäste, die zufällig vorbeikamen, und Mitarbeiter von Geschäften am Flughafen haben spontan mitgeholfen. Am Ende gab es mehr als 2.500 dieser Taschen, die an Wohltätigkeitsorganisationen im Großraum Frankfurt gespendet wurden.

United mit Amenity Kit von Brooks Brothers in limitierter Auflage (Foto: United Airlines)

Die Aktion fand im Rahmen des unternehmensweiten Programms „Build a kit for people in need“ statt. Hier arbeitet United mit der gemeinnützigen Organisation Good360 zusammen, die Spenden von Unternehmen vermittelt, um Bedürftige mit lebensnotwendigen Artikeln zu versorgen.

United Airlines