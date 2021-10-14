Frankfurt präsentiert soliden September

A350 Qatar Airways Frankfurt (Foto: Flughafen Frankfurt)

Die positive Passagierentwicklung setzt sich am Flughafen Frankfurt im September fort, auch das Cargo-Aufkommen schließt erneut mit einem deutlichen Plus ab.

Im September zählte der Flughafen Frankfurt rund 3,1 Millionen Fluggäste. Gegenüber dem sehr schwachen Vergleichsmonat des Vorjahres entsprach dies einem Plus von 169,1 Prozent. Grund für die positive Entwicklung waren weiterhin vor allem touristische Verkehre. Wie bereits im Monat August wurde annähernd die Hälfte des Vorkrisenniveaus erreicht (minus 54,0 Prozent gegenüber September 2019).1

Kumuliert über die ersten neun Monate des Jahres lag das Fluggastaufkommen bei rund 15,8 Millionen Passagieren. Dies entsprach einem Minus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 bzw. einem Rückgang von 70,8 Prozent gegenüber 2019.

Das Cargo-Volumen legte erneut zu und erzielte ein deutliches Plus von 13,4 Prozent auf 188.177 Tonnen (plus 7,7 Prozent im Vergleich mit September 2019). Die Zahl der Flugbewegungen stieg gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 66,1 Prozent auf 28.135 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte wuchs um 61,5 Prozent auf knapp 1,8 Millionen Tonnen.

Auch im internationalen Portfolio setzte sich die positive Entwicklung der Passagierzahlen fort. Mit Ausnahme des chinesischen Flughafens Xi’an erzielten die Konzern-Flughäfen deutliche Zuwächse von teils über hundert Prozent, allerdings auf Basis des stark reduzierten Flugverkehrs im September 2020. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2019 verzeichneten die Konzern-Flughäfen weiterhin überwiegend Rückgänge. Wichtige Urlaubsdestinationen wie die griechischen Flughäfen sowie Antalya in der Türkei erreichten knapp 80 Prozent des Vorkrisenniveaus (im Vergleich zu September 2019).

Der Flughafen Ljubljana in Slowenien verbuchte im September 65.133 Fluggäste. An den brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre stieg das Fluggastaufkommen auf 820.169 Passagiere. Der Flughafen Lima in Peru verzeichnete knapp 1,1 Millionen Fluggäste.

An den 14 griechischen Regionalflughäfen legte das Passagieraufkommen auf rund 3,4 Millionen Fluggäste zu. Die bulgarischen Twin Star-Airports Burgas und Varna verbuchten im September ein Plus auf 328.990 Passagiere. Das Aufkommen am Flughafen Antalya in der Türkei nahm auf rund 3,8 Millionen Fluggäste zu. Der Flughafen im russischen St. Petersburg zählte annähernd 1,9 Millionen Passagiere. Der Airport Xi’an in China notierte im Berichtsmonat knapp 2,3 Millionen Fluggäste.

Fraport AG