Frankfurt mit weniger Fluggastaufkommen

Im August musste der Rhein Main Flughafen einen Passagierrückgang von 3,9 Prozent bekanntgeben.

Im August 2008 benutzten 4.916.620 Fluggäste den Flughafen Frankfurt, dies ist eine Abschwächung um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresaugust. Der Luftfrachtumschlag lag bei 164.791 Tonnen, auch dies kommt einer Verschlechterung von 5,2 Prozent gleich. Bei der Luftfracht sieht es noch düsterer aus, hier sank das Volumen um 9 Prozent auf 6.928 Tonnen. Der Grossflughafen verzeichnete im August 41.743 Bewegungen, das entspricht einem Minus von 3,1 Prozentpunkten. Als Grund für die schlechte Verkehrsentwicklung gibt Fraport AG zunächst die Streiks bei Lufthansa an, zusätzlich kommen eine allgemeine Abschwächung des Marktes und diverse Einsparungen und Streckenzusammenlegungen bei den Airlines dazu.