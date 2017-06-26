Frankfurt hat Nonstop-Verbindung nach Uralsk

Air Astana Airbus A320 (Foto: Air Astana)

Ab Frankfurt gibt es erstmals einen Nonstop-Flug zur kasachischen Stadt Uralsk, den Air Astana ab diesem Juni eingerichtet hat.

Die neue Verbindung (jeweils mittwochs) dient vor allem dem internationalen Geschäftsreiseverkehr zur 230.000 Einwohner zählenden Stadt im Westen Kasachstans. Der Start des neuen Flugs wurde von der Frankfurter Flughafen Feuerwehr mit einem Wasser-Salut für Air Astanas Airbus A320 entsprechend gewürdigt.

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