Frankfurt fertigt im Januar 4,1 Millionen Passagiere ab

Flughafen Frankfurt (Foto: Flughafen Frankfurt)

Im Januar flogen 4,1 Millionen Passagiere über den Flughafen Frankfurt. Das entsprach einem Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2025.

Das Cargo-Volumen stieg im Berichtsmonat um 1,2 Prozent auf 150.044 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag mit 31.284 Starts und Landungen mit 1,1 Prozent im Plus. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,0 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2025 war das ein Zuwachs von 0,6 Prozent.

Das internationale Airport-Portfolio des Fraport-Konzerns verzeichnete wachsende Passagierzahlen in allen Regionen. Am Flughafen im slowenischen Ljubljana stieg das Aufkommen um 20,8 Prozent auf 87.672 Fluggäste. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 1,3 Millionen Passagieren ebenfalls ein deutliches Plus von 24,9 Prozent. Am Flughafen in der peruanischen Hauptstadt Lima legte das Aufkommen mit 2,2 Millionen Reisenden leicht um 1,3 Prozent zu. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen waren von insgesamt 717.808 Passagieren gefragt. Das entsprach einem Anstieg von 8,1 Prozent. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien begrüßten 92.263 Reisende – ein Zuwachs von 16,2 Prozent. Das Aufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte um 7,4 Prozent auf rund 1,1 Millionen Fluggäste zu.

Das Gesamtaufkommen der von Fraport gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei rund 9,6 Millionen Passagieren und damit um 7,1 Prozent höher als in der Vorjahresperiode.

