Frankfurt Hahn mit neuer Linie nach Sizilien

Ryanair fliegt neu von Frankfurt Hahn nach Comiso in Sizilien. Der Flug wird jeweils dienstags und samstags angeboten.

Der Sommerflugplan von Ryanair enthält somit 46 Strecken ab dem Hunsrück Flughafen, wobei Comiso die zweite sizilianische Destination neben Trapani darstellt. Der ehemalige Militärflughafen Comiso befindet sich rund 95 Km südwestlich von Catania und wurde ab 2004 zu einem zivilen Flughafen umgebaut. Die Eröffnung, die aus verschiedenen Gründen mehrmals verschoben werden musste, erfolgte am 30. Mai 2013. Der Airport wird von der Allgemeinen Luftfahrt sowie von kommerziellen Fluggesellschaften genutzt. Zudem dient der Flughafen bei Ausbrüchen des Vulkans Ätna als Ausweichflugplatz für Catania.