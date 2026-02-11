Frühwarnsystem verhindert Verzögerungen im Flugbetrieb

Stromversorgung bei der Flughafeninfrastruktur (Foto: AviaSpott)

Mit neuer Schnittstelle „Advance Flight Delay Notification" von SITA werden Flughäfen und Fluggesellschaften frühzeitig benachrichtigt, um Störungen zu reduzieren.

SITA, der weltweit führende Spezialist für IT- und Kommunikationslösungen in der Luftfahrtindustrie, hat die “Advance Flight Delay Notification API“ eingeführt: Diese innovative Schnittstelle versorgt Flughäfen und Fluggesellschaften frühzeitig mit Informationen zu möglichen Verspätungen, sodass Teams früher handeln und Störungen begrenzen können, bevor sie eskalieren.

Wenn Ankunftsflughäfen zu spät von Flugverspätungen erfahren, entstehen Kosten, die weit über den Zeitplan hinausgehen: Bodenteams warten, Gates werden blockiert, Dienstzeiten der Besatzung werden überschritten und Passagiere verpassen ihre Anschlüsse. Diese vermeidbaren Kosten verursachen auch Frustration und potenzielle Reputationsschäden. Da das Verkehrsaufkommen steigt und die Erholungsmargen schrumpfen, hat SITA die Advance Flight Delay Notification API eingeführt.

Die finanziellen Auswirkungen eines späten Eingriffs sind bereits erheblich. Die Internationale Luftverkehrsvereinigung (IATA) schätzt, dass allein in Europa die Verzögerungen im Flugverkehrsmanagement in den letzten zehn Jahren Kosten in Höhe von 16,1 Milliarden Euro verursacht haben. Ein Großteil dieser Kosten wird nicht durch die Verzögerung selbst verursacht, sondern durch den Mangel an zeitnahen Informationen. Diese sind nötig, um Pläne anzupassen, Ressourcen neu zuzuweisen und weitere Zeitpläne zu schützen, bevor sich Störungen ausbreiten.

Die Advance Flight Delay Notification API von SITA ist darauf ausgelegt, diese Lücke zu schließen. Die Lösung nutzt aktuelle Abfluginformationen in Kombination mit einer Geschäftslogik, die auf der erwarteten Flugdauer basiert, um mögliche Verzögerungen vorherzusehen und die Zielflughäfen automatisch zu informieren. Sie liefert automatisierte Frühwarnungen und Echtzeit-Updates zu verspäteten oder potenziell unterbrochenen Flügen direkt an die Zielflughäfen. Dadurch erhalten Ankunftsteams von Airlines und Flughäfen die nötige Zeit, um ihre Betriebspläne früher anzupassen. So können die Auswirkungen auf Flugzeugumschläge, die Besatzungsplanung, die Gate-Zuweisung und den Passagieranschluss reduziert werden.

Die Lösung bietet zentrale Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen an wichtige Interessengruppen an Ankunftsflughäfen und unterstützt so eine klarere Koordination und eine effektivere Ressourcenplanung. Flugzeugserviceteams, Bodenbearbeiter und Weiterbesatzungen erhalten frühzeitige Einblicke in eingehende Störungen. Dadurch können Leerlaufzeiten, kurzfristige Änderungen und unnötige Belastungen für ohnehin eingeschränkte Operationen vermieden werden.

Die Advance Flight Delay Notification API wird über sichere, verschlüsselte HTTP-Verbindungen bereitgestellt und beseitigt wiederholte Zeitplananfragen und manuelle Aktualisierungen. Automatisierte Benachrichtigungen informieren die Passagiere, wenn ein Flug voraussichtlich 15 Minuten später als ursprünglich geplant abfliegt. Dadurch gewinnen die Teams wertvolle Vorlaufzeit, um die Passagierabwicklung, die Wartung des Flugzeugs und die Weiterflugpläne anzupassen.

Die Advance Flight Delay Notification API wird als Abonnementdienst angeboten und ist Teil des umfassenderen Fluginformations-API-Portfolios von SITA, sodass Fluggesellschaften und Flughäfen präzise, Echtzeit-Betriebsdaten sicher mit vertrauenswürdigen Partnern im gesamten Luftverkehrsökosystem geteilt werden können.

„Die meisten Störungen werden nicht durch die Verzögerung selbst verursacht, sondern dadurch, wie spät sie für die Teams sichtbar wird, die sie bewältigen sollen“, so Martin Smillie, Senior Vice President für Kommunikation und Datenaustausch bei SITA. „In der gesamten Branche sind Ankunftsflughäfen weiterhin gezwungen, zu reagieren statt einzugreifen. Die Advance Flight Delay Notification API verändert dieses Modell, indem sie früher, zuverlässige Signale liefert, sodass operative Entscheidungen zeitnah getroffen werden, nicht unter Druck, und die Auswirkungen auf Passagiere, Kosten und die Leistung des Fluggesellschaftsnetzes verringern.“

Über SITA

Als technologischer Motor der Luftfahrtindustrie gestaltet SITA das Reisen per Flugzeug sicherer, einfacher und nachhaltiger. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern und Gebieten tätig. Rund 2.500 Kunden setzen an über 1.000 Flughäfen und in rund 19.600 Flugzeugen auf die Technologie von SITA. Das Unternehmen unterstützt über 70 Regierungen dabei, sichere Grenzen und reibungsloses Reisen zu vereinen. SITA verwaltet 45-50 % des branchenweiten Datenaustausches und sorgt so für ein hochkomplexes globales, zuverlässiges Netzwerk.

SITA verändert sich dynamisch: Von fortschrittlichem Self-Service und Betriebssteuerung über Flughafendesign bis hin zu digitalen Grenzen gestaltet das Unternehmen die nächste Reisegeneration – unterstützt durch Akquisitionen wie Materna IPS, ASISTIM und CCM. Darüber hinaus expandiert SITA mit Initiativen wie SmartSea in die Bereiche der Kreuzfahrt, der Bahn und in den urbanen Luftverkehr. Im Rahmen seiner ambitionierten Klimastrategie reduziert SITA jährlich die Emissionen um 4,2 % und strebt bis 2050 eine Netto-Null-Quote an. Die wissenschaftlich basierten Ziele sind vom SBTi validiert. Das Portfolio hilft Kunden zudem, ihren eigenen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Weitere Informationen unter: www.sita.aero