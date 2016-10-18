Frühbucher sparen bei Emirates in der Business Klasse

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Die vielfach ausgezeichnete Business Class von Emirates kann man ab jetzt zum Bestpreis erleben.

Die internationale Fluggesellschaft führt Frühbucherrabatte für die Business Class ein und ermöglicht Passagieren, die Welt komfortabel und stilsicher zu entdecken und dabei zu sparen. Das neue ganzjährige Angebot gilt ab sofort und für alle Reiseziele im weltweiten Streckennetz.

Durch die Vorteilstarife kommen nun noch mehr Reisende in den Genuss der renommierten Business Class von Emirates. Das Business-Class-Erlebnis beinhaltet neben dem hohen Mass an Komfort an Bord auch einen kostenlosen Chauffeur-Service, Zugang zu exklusiven Flughafen-Lounges, eine grosszügige Freigepäckmenge von 40 Kilogramm und Amenity Kits der Luxusmarke Bvlgari auf Nachtflügen. Darüber hinaus können Emirates-Kunden Meilen im Vielflieger-Programm Emirates Skywards sammeln.

Emirates bietet verschiedene Frühbucherrabatte an, die nach folgenden Zeitfenstern gestaffelt sind: 30 bis 59 Tage, 60 bis 89 Tage und über 90 Tage. Die Vergünstigungen variieren je nach Destination mit Einsparungen von bis zu 2.100 CHF (Preisbeispiel für Hin- und Rückflugticket von Zürich nach Sydney). Emirates bietet Reisenden ab Zürich und Genf jeweils zwei tägliche Verbindungen nach Dubai. Von dort haben die Passagiere ideale Anschlüsse zu Zielen auf allen Kontinenten.

Das neue Business-Class-Angebot ab der Schweiz ist beispielsweise zu bevorzugten Ferndestinationen wie Sydney ab 4.159 CHF buchbar. Beliebte Flitterwochen-Ziele im Indischen Ozean sind in der Business Class etwa ab 3.951 CHF nach Mauritius erhältlich. Emirates-Kunden können Asiens pulsierende Metropolen, zum Beispiel Bangkok ab 2.596 CHF oder Singapur ab 2.899 CHF, entdecken und dabei den Komfort von Business-Class-Sitzen erleben, die sich zu einem bequemen Flachbett verwandeln lassen. Urlaubsziele wie Bali sind ab 3.189 CHF buchbar.

Die Preise sind jeweils pro Person für den Hin- und Rückflug in der Business Class und beinhalten sämtliche Steuern und Gebühren. Die Tarife sind ab 90 Tage und mehr vor Abflug gültig, unterliegen speziellen Bedingungen sowie eingeschränkter Verfügbarkeit und können online auf www.emirates.ch, telefonisch unter 0844 - 111 555 oder im Reisebüro gebucht werden (Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben). Weitere Informationen zu den Frühbucherangeboten von Emirates unter folgendem Link.

Emirates verbindet Menschen und Orte auf der ganzen Welt. Die Fluggesellschaft mit Sitz in Dubai unterstützt erstklassige Sport- und Kulturveranstaltungen und ist eine der weltweit bekanntesten Airline-Marken. Seit 1992 fliegt Emirates in die Schweiz, inspiriert zum Reisen und fördert Handelsbeziehungen weltweit. Mit jeweils zwei täglichen Liniendiensten ab Zürich und Genf verbindet Emirates die Schweiz mit 154 Destinationen auf sechs Kontinenten. Beide täglichen Zürich-Verbindungen werden mit dem einzigartigen Airbus A380 durchgeführt. Emirates SkyCargo transportiert aus der Schweiz Exportgüter wie Arzneimittel, Schokolade, Milchprodukte, Textilien, Uhren und Uhrenteile in Märkte im Nahen und Mittleren Osten, Afrika und Asien. An Bord der modernen und effizienten Flotte von 248 Grossraumflugzeugen bietet die Fluggesellschaft ihren Gästen vielfach ausgezeichneten Komfort und Service sowie freundliches Kabinenpersonal aus über 135 Ländern. Am Boden verbindet Emirates jedes Jahr Millionen von Menschen durch die zur Firmengruppe gehörenden Unternehmen, darunter der Reiseveranstalter Emirates Holidays und das Destination-Management-Unternehmen Arabian Adventures. Weitere Informationen unter www.emirates.ch, www.facebook.com/emirates und www.google.com/+emirates.