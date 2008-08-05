Forntier findet grosszügige Geldgeber

Frontier Airlines fand drei Kreditoren, die ihr bis zu USD 75 Millionen anbieten, um die Finanzen der bankrotten Fluggesellschaft aufzustocken.

Dazu gehören Republic Airways Holdings, Credit Suisse und AQR Capital. Sean Menke, Frontier CEO, beschrieb das Angebot als „riesiges Zeichen des Vertrauens in unsere Firma und unseren Geschäftsplan. Nach der sorgfältigen Abwägung des Angebots gegen jenes, das Perseus letzte Woche offeriert hat, denken wir, dass das neue Angebot grössere Liquidität zu besseren Bedingungen bietet.“ Wenn das Insolvenzgericht dem Handel zustimmt, wird das einen unmittelbaren Zustupf von USD 30 Millionen zum Betriebskapital bedeuten. Weitere USD 45 Millionen folgen später.