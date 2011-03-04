Fokker 70 von Austrian verliert Rad

Beim Startlauf in München verlor gestern Abend ein Fokker 70 von Austrian Airlines eines der beiden Räder am rechten Hauptfahrwerk.

Die Piloten entschieden sich nach dem Start zu einer Rückkehr auf den Flughafen München, der Jet aus niederländischer Produktion landete um 18.05 sicher auf der Piste 08R. Bei der Fokker 70 handelt es sich um die Maschine mit der Immatrikulation OE-LFL, an Bord befanden sich 56 Fluggäste und vier Besatzungsmitglieder. Die Maschine wird nun technisch überprüft, um die Ursache des Zwischenfalls zu klären.