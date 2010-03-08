Fokker 100 könnte neu aufgelegt werden

Die bewährten Kurzstreckenjets Fokker 100 und Fokker 70 könnten nun doch neu aufgelegt werden.

Die Produktion des Fokker 100 und Fokker 70 musste 1996 eingestellt werden nachdem die holländische Traditionsunternehmung Fokker Konkurs anmelden musste. Die Unternehmung Rekkof, die durch Jaap Rosen Jacobsen kurz nach dem Untergang von Fokker ins Leben gerufen wurde, ist dem Ziel eines neu aufgelegten Fokker 100 und Fokker 70 einen grossen Schritt näher gekommen. Das niederländische Wirtschaftsministerium könnte der Unternehmung ein Darlehen von 20 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um aus einer bestehenden Zelle einen Fokker 100NG zu verwirklichen. Die Leute von Rekkof sind zuversichtlich, dass das Geld gesprochen wird, damit das interessante Projekt endlich verwirklicht werden kann. Die Idee ist sehr gut, die XSeries von Fokker könnte eine echte Alternative zu den E-Jets aus Brasilien und der CSeries aus Kanada werden. Es wäre zu begrüssen, wenn Fokker NG Aircraft genug Investoren finden könnte, um ein modernes europäisches Verkehrsflugzeug in diesem Segment neu aufzulegen.