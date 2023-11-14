Flydubai kauft Boeing 787

Flydubai Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Die Low-Cost-Airline Flydubai hat an der Dubai Air Show 2023 dreissig Boeing 787-9 bestellt und wird mit diesen Maschinen ins Langstreckengeschäft einstiegen.

Am 1. Juni 2009 hat der Low-Cost-Carrier Flydubai den Flugbetrieb zwischen Dubai und Beirut aufgenommen, dabei kam eine Boeing 737-800 zum Einsatz. Was bei der vom Staat gegründeten Airline Flydubai klein angefangen hat, entwickelte sich über die vergangenen 15 Jahre zu einem Streckennetz mit vielen Destinationen im arabischen Raum, Europa, Afrika und Asien. Nun wagt die Partnerfluggesellschaft von Emirates den Schritt ins Langstreckengeschäft, dazu hat die Fluggesellschaft bei Boeing dreissig Boeing 787-9 Dreamliner bestellt. Flydubai hat noch keine Daten für die Auslieferung der ersten Maschine bekanntgegeben.

Flydubai betreibt momentan 79 Boeing 737 und hat bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing 137 weitere Boeing 737 in den Auftragsbüchern. Flydubai wurde im Jahr 2008 von dem Emirat Dubai ins Leben gerufen und transportiert momentan rund 11 Millionen Fluggäste im Jahr. Das Streckennetz von Flydubai umfasst rund 117 Destinationen.