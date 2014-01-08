Flydubai finalisiert Milliardenauftrag bei Boeing
08.01.2014 BGRO
An der Dubai Air Show hat Flydubai bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für bis zu 100 modernste Boeing 737 MAX Verkehrsflugzeuge unterzeichnet, dieser Auftrag konnte nun finalisiert werden.Am 6. Januar 2014 gab Boeing die Kaufvertragsunterzeichnung über 75 Boeing 737 MAX durch Flydubai bekannt, in den Auftrag wurde auch 25 Optionen auf diesen Flugzeugtyp eingehandelt. Neben der MAX Variante hat die Airline auch elf Boeing 737-800 in Auftrag gegeben. Boeing spricht von einem Auftragswert von 8,8 Milliarden US Dollar. Flydubai ist im Juni 2009 an den Start gegangen. Die Airline konnte bei Boeing bereits 34 neue 737-800 übernehmen und transportierte im Betriebsjahr 2012 bereits mehr als 5 Millionen Passagiere.