Flybe will weiter wachsen

Trotz Wirtschaft- und Finanzkrise will die britische Airline Flybe weitere Akquisitionen tätigen.

Kürzlich hatte die Airline den UK regionalen Sektor der British Airways übernommen, weitere Deals mit anderen Partnern seien noch anstehend. Analysten halten bmi regional für ein wahrscheinliches Ziel, dieses könnte von der neuen Besitzerin Lufthansa zum Kauf ausgeschrieben werden. Flybe betreibt relativ kleine Flugzeuge von wenig bekannten Flughäfen in Grossbritannien aus. Das jährliche Einkommen beläuft sich auf etwas über US$ 737 Millionen. Im Jahr 2006 kaufte sie den damals defizitären regionalen Teil der BA Connect und vermachte der British Airways einen Anteil von 15% an Flybe. Von Seiten der Airline liess sich kein Kommentar zu weiteren Akquisitionen vernehmen.