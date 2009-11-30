Flybe will an die Börse

Der britische Low-Cost-Carrier plant für das nächste Jahr den Gang an die Börse von London.

Der britische Low-Cost-Carrier plant für das nächste Jahr einen ersten Börsengang in London.

Dies berichtete die Sunday Times gestern. Flybe soll die Berater der Merrill Lynch Bank angewiesen haben, sie solle sich für eine Börsenzulassung vorbereiten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde sie im März nach Publikation ihres Finanzberichts für das Jahr 2009 an die Börse gehen. Flybe bedient 180 Routen zwischen 55 europäischen Airports und soll mit schätzungsweise US$495 Millionen bewertet werden.

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