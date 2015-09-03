Flybe verdoppelt Angebot ab Hannover
Mit Beginn des Winterflugplans 2015-2016 wird die britische Fluggesellschaft Flybe ihre momentan täglichen Flüge von Hannover nach Birmingham und Manchester verdoppeln und nunmehr zweimal pro Tag durchführen.
Die Flüge verkehren jeweils an den Tagesrändern, so dass sich für den Fluggast ideale Reisezeiten ergeben, die sogar bequeme Tagesflüge ermöglichen. Durch dieses Flugangebot erhalten auch die Firmen des Einzugsgebietes hervorragende Flugverbindungen in die britischen Regionen um Birmingham und Manchester. Darüber hinaus lassen sich mit Flybe auch weitere regionale Ziele in Großbritannien durch Umsteigeverbindungen über die beiden Direktziele leicht und preiswert erreichen.
Die Flugdaten:
Hannover – Birmingham
Montag bis Freitag 10:35 – 11:45 Uhr / 21:25 – 22:10 Uhr
Samstag 10:15 – 11:00 Uhr
Sonntag 16:35 – 17:25 Uhr / 20:40 – 21:30 Uhr
Birmingham – Hannover
Montag bis Freitag 07:00 – 10:05 Uhr / 18:15 – 20:55 Uhr
Samstag 07:05 – 09:45 Uhr
Sonntag 13:25 – 16:05 Uhr / 17:30 – 20:10 Uhr
Hannover – Manchester
Montag bis Freitag 10:15 – 11:10 Uhr / 21:10 – 22:05 Uhr
Sonntag 16:20 – 16:50 Uhr
Manchester – Hannover
Montag bis Freitag 06:55 – 09:45 Uhr / 17:50 – 20:40 Uhr
Sonntag 13:05 – 15:45 Uhr