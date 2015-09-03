Flybe verdoppelt Angebot ab Hannover

flybe Embraer 195 (Foto: flybe)

Mit Beginn des Winterflugplans 2015-2016 wird die britische Fluggesellschaft Flybe ihre momentan täglichen Flüge von Hannover nach Birmingham und Manchester verdoppeln und nunmehr zweimal pro Tag durchführen.

Die Flüge verkehren jeweils an den Tagesrändern, so dass sich für den Fluggast ideale Reisezeiten ergeben, die sogar bequeme Tagesflüge ermöglichen. Durch dieses Flugangebot erhalten auch die Firmen des Einzugsgebietes hervorragende Flugverbindungen in die britischen Regionen um Birmingham und Manchester. Darüber hinaus lassen sich mit Flybe auch weitere regionale Ziele in Großbritannien durch Umsteigeverbindungen über die beiden Direktziele leicht und preiswert erreichen.

Die Flugdaten:



Hannover – Birmingham

Montag bis Freitag 10:35 – 11:45 Uhr / 21:25 – 22:10 Uhr

Samstag 10:15 – 11:00 Uhr

Sonntag 16:35 – 17:25 Uhr / 20:40 – 21:30 Uhr

Birmingham – Hannover

Montag bis Freitag 07:00 – 10:05 Uhr / 18:15 – 20:55 Uhr

Samstag 07:05 – 09:45 Uhr

Sonntag 13:25 – 16:05 Uhr / 17:30 – 20:10 Uhr

Hannover – Manchester

Montag bis Freitag 10:15 – 11:10 Uhr / 21:10 – 22:05 Uhr

Sonntag 16:20 – 16:50 Uhr

Manchester – Hannover

Montag bis Freitag 06:55 – 09:45 Uhr / 17:50 – 20:40 Uhr

Sonntag 13:05 – 15:45 Uhr