Flybe ist bankrott

flybe Bombardier Q400 (Foto: Bombardier)

Die britische Regionalfluggesellschaft hat am 28. Januar 2023 den Flugbetrieb eingestellt, die Airline kämpfte seit Jahren ums Überleben.

Die Fluggesellschaft Flybe hat laut eigenen Angaben am 28. Januar die Geschäftstätigkeit eingestellt. Alle von Flybe durchgeführten Flüge von und nach dem Vereinigten Königreich wurden gestrichen und werden nicht wieder aufgenommen. Die Fluggesellschaft ist insolvent und wurde unter die High Court Verwaltung durch David Pike und Mike Pink gestellt.

Zuletzt bestand die Flotte von Flybe aus acht Q400 Turbopropeller Flugzeugen. Diese wurden eingemietet und sind nicht im Besitz der Fluggesellschaft. Das Streckennetz bestand aus 21 Routen zu 17 Zielen im Vereinigten Königreich und im benachbarten Ausland. Von den 321 Mitarbeitern haben bis auf 45 Angestellte die Kündigungen erhalten.