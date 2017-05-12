Flybe fliegt von Wien nach London Southend

flybe Embraer 195 (Foto: flybe)

Seit Mittwoch, den 10. Mai 2017, fliegt die britische Fluggesellschaft Flybe im Franchise mit Stobart Air neu zwischen Wien und London Southend.

Die Airline Flybe bedient die Strecke zwischen Wien und London-Southend dreimal wöchentlich (Mi, Fr, So). Aus London startet Flybe um 11:45 Uhr und kommt um 15:00 Uhr in Wien an. Der Rückflug hebt um 15:45 Uhr aus Wien ab und landet um 17:00 Uhr wieder in London-Southend. Bernd Behrend, Sales & Marketing Manager von Stobart Air und Mag. Belina Neumann, Leitung Aviation Marketing & Business Development der Flughafen Wien AG eröffneten die neue Flugverbindung.

London ist eine der meistbesuchten Städte weltweit und bedeutend für Tourismus und Wirtschaft. Die Weltstadt an der Themse war im Jahr 2016 mit über 600.000 Passagieren die meistbesuchte Destination ab Wien. Insgesamt fliegen ab Wien aktuell fünf Airlines zu fünf Airports nach London, durch die Neuaufnahme von Flybe steigt die Anzahl der wöchentlichen Verbindungen in diesem Sommer um drei auf insgesamt 88 Verbindungen.

"Der Londoner Flughafen Southend erfreut sich aufgrund seiner kurzen Wege, schnellen Gepäckausgabe und Passkontrolle sowie der Bahnstation direkt vor dem Terminal immer größerer Beliebtheit. Wir freuen uns daher mit dieser neuen Flybe-Verbindung noch mehr Auswahl zwischen Wien und London sowohl für Geschäftsreisende als auch für Urlauber anbieten zu können." so Bernd Behrend, Sales & Marketing Manager von Stobart Air.

Flybe ist mit acht Millionen Passagieren und 232 Verbindungen zu 15 europäischen Ländern die größte regionale britische Fluggesellschaft mit Sitz in Exeter, in Großbritannien. Flybe deckt zudem, als einzige Airline im vereinten Königreich, rund 70 Prozent der Flughäfen ab. Zur Flotte gehören 52 Bombardier Q400, neun Embraer 195, elf Embraer 175 sowie fünf ATR 72 Flugzeuge.

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