Flybe erweitert Position in Gatwick

Flybe wird neu von London Gatwick nach Düsseldorf fliegen und macht Gatwick Airport zu ihrer 14. Basis.

Die neue Route, die am 22. Juni lanciert werden soll, wird unter der Woche dreimal täglich, an Samstagen einmal und am Sonntag zweimal bedient. CCO Mike Rutter sagte dazu, Flybe plane ein weiteres Wachstum in Deutschland und die neue Verbindung mit London sei ein nächster Schritt in diese Richtung. Die Airline hat sich in den letzten 18 Monaten schnell in London Gatwick eingelebt und ist nun bereits die drittgrösste Airline am Flughafen. Mit der neuesten Erweiterung wird sie im Sommer wöchentlich fast 500 Flüge ab Gatwick anbieten können.

