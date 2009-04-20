Flybe übernimmt fünfzigsten Bombardier Q400
20.04.2009 RK
Die britische Fluggesellschaft Flybe übernahm heute ihren fünfzigsten Q400 Turboprop von Bombardier.1999 bestellte, damals noch unter dem Namen Jersey European firmierend, Flybe die ersten vier Q400 Turboprops von Bombardier, weitere Bestellungen folgten 2003, 2005 und 2007. Heute ist Flybe die grösste Betreiberin des modernen Verkehrsflugzeuges von Bombardier. Flybe ist momentan die grösste Regionalfluggesellschaft Europas und betreibt ein Streckennetz von 190 Routen und befliegt 13 europäische Länder. Im letzten Jahr flogen mit Flybe 7,5 Millionen Fluggäste. Link: Flybe