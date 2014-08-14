FlyBe fliegt ab Winterflugplan nach Amsterdam

Die britische Regional Fluggesellschaft Flybe nimmt zum Winterflugplan die Strecken vom London City Airport nach Amsterdam und von Manchester nach Amsterdam auf.

Die Flüge von Manchester nach Amsterdam werden täglich ab dem 26. Oktober durchgeführt. Zum Einsatz kommt eine Embraer 175 mit 88 Sitzen. Werktags startet das Flugzeug in Manchester um 13 Uhr 40, gelandet wird auf dem Flughafen Amsterdam Schiphol um 16 Uhr 15. Die Flüge von Holland nach Großbritannien starten jeweils um 16 Uhr 50 und kommen in Manchester um 17 Uhr 25 Uhr an. Die Verbindung vom London City Airport zum Flughafen Schiphol wird nur samstags und sonntags bedient. Eingesetzt wird eine Bombardier Q400 mit 78 Sitzen. FlyBe hat zudem einen weiteren Ausbau von Flügen ab dem London City Airport bekanntgegeben, so kommen neu Flüge nach Aberdeen, Belfast City, Dublin, Exeter, Glasgow und Inverness in den Flugplan.