FlyArystan wächst weiter

FlyAristan Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

FlyArystan, der Low-Cost-Carrier der kasachischen Air Astana Group und Schwester-Airline von Air Astana, bleibt auf Wachstumskurs.

Gerade erst hat FlyArystan mit einem fabrikneuen Airbus A320 Neo mit 188 Plätzen an Bord die 17. Maschine in Dienst gestellt. Die Fluggesellschaft liegt damit voll im Plan, die Flotte bis Jahresende 2023 auf 18 Flugzeuge aufzustocken.

Einhergehend mit dem kontinuierlichen Ausbau der Flotte wächst auch das internationale und innerkasachische Streckennetz. So kommt neu in diesem Monat die Verbindung von Astana nach Duschanbe, der Hauptstadt Tadschikistans, mit zwei Flügen pro Woche hinzu. Zudem wird das Flugangebot nach Indien vergrößert. So bedient FlyArystan jetzt auch ab Almaty die indische Hauptstadt Delhi und wird zusätzlich – ebenfalls ab Almaty – im November 2023 erstmals in die Bollywood-Metropole Mumbai fliegen.

Innerhalb von Kasachstan hat FlyArystan den Flugplan um zwei zusätzliche Strecken ergänzt. Von der Hauptstadt Astana geht es ab sofort dreimal pro Woche ganz in den Osten des Landes nach Öskemen. Die Wirtschaftsmetropole Almaty dagegen hat eine neue Verbindung nach Aqtöbe im Nordwesten Kasachstans mit wöchentlich vier Flügen erhalten.

Insgesamt präsentiert FlyArystan damit einen umfassenden Flugplan mit mehr als 90 Flügen pro Tag. Dabei unterhält der Low-Cost-Carrier insgesamt fünf Basen: Almaty, Astana, Atyrau, Aktau und Schymkent. Von Deutschland aus lassen sich die Flüge von FlyArystan leicht mit Hilfe von Air Astana erreichen. Die nationale Airline Kasachstans fliegt täglich von Frankfurt nach Astana und weiter nach Almaty sowie einmal wöchentlich von Frankfurt nach Uralsk.

Über FlyArystan

FlyArystan ist eine hochwertige Low-Cost-Fluggesellschaft, die in Kasachstan beheimatet ist. Sie nahm im Mai 2019 ihren Betrieb auf und unterhält heute mit einer Flotte moderner Maschinen vom Typ Airbus A320 Airbus um umfangreiches Netzwerk mit den Almaty, Astana, Atyrau, Aktau und Schymkent. 2022 wurde FlyArystan als eine von weltweit nur zwölf Low-Cost-Fluggesellschaften mit vier Sternen von Skytrax ausgezeichnet. Zudem wurde FlyArystan bei den renommierten 2023 Skytrax World Airline Awards zur besten Low-Cost-Airline in Zentralasien und den GUS-Staaten gekürt.