FlyArystan steht in den Startlöchern

Air Astana Airbus A321neo

FlyArystan, die brandneue eurasische Low-Cost-Airline der mehrfach ausgezeichneten kasachischen Fluggesellschaft Air Astana, wird am 1. Mai 2019 den Flugbetrieb aufnehmen.

Vom Almaty International Airport aus werden die Eröffnungsstrecken nach Taraz und Uralsk bedient. Tickets sind ab sofort unter www.flyarystan.com erhältlich. Der One-Way-Flug nach Taraz kostet ab 13 US-Dollar und nach Uralsk ab 34 US-Dollar.

FlyArystan setzt auf den Strecken Flugzeuge des Typs Airbus A320 ein, konfiguriert mit 180 Sitzen in der Economy Class. Mit den täglichen Flügen ist FlyArystan in der Lage, jährlich über 130.000 Sitzplätze auf jeder der Strecken anzubieten.

„Da der Vorstand erst vor sechs Monaten die Genehmigung für FlyArystan erteilt hat, ist es eine bemerkenswerte Leistung, dass die Tickets so schnell in den Verkauf gehen konnten", sagt Peter Foster, President und CEO von Air Astana. Er würdigt damit die Arbeit der Mitarbeiter der Fluggesellschaft, die wesentlich zur Gestaltung der neuen Airline sowie zu den Vorbereitungen für den Start beitrugen.

„FlyArystan stärkt die gesamte Air Astana Gruppe und ermöglicht uns, im wachsenden Low-Cost-Segment der Reiseindustrie unseres Landes auf Augenhöhe mit anderen Fluggesellschaften zu operieren. Gleichzeitig haben wir mit dem neuen Flugangebot die Möglichkeit, den Gesamtmarkt zu vergrößern, indem wir Kunden gewinnen können, die sonst eine andere Reiseform gewählt hätten. Wir sind stolz darauf, mit der Gründung der neuen Fluggesellschaft an der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung Kasachstans mitzuwirken."

„FlyArystan gibt sowohl kasachischen Bürgern wie auch internationalen Besuchern die Gelegenheit, dieses große Land noch einfacher und bequemer mit niedrigeren Flugpreisen zu bereisen", fügt Tim Jordan, Leiter von FlyArystan, hinzu. „Nur noch einen Monat bis zur Aufnahme unserer ersten Flüge nach Taraz und Uralsk – wir freuen uns über die starke Marktresonanz und darauf, unsere ersten Kunden im Mai begrüßen zu dürfen."

Air Astana