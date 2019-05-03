FlyArystan nimmt Flugbetrieb auf

FlyArystan Airbus A320 (Foto: Air Astana Yelena Sergiyenko)

FlyArystan, die brandneue eurasische Low-Cost-Airline von Air Astana, hat am 1. Mai 2019 den Betrieb aufgenommen und erstmals Flüge vom Almaty International Airport durchgeführt.

Die Airline startet mit sechs Inlandsstrecken nach Taraz, Shymkent, Pavlodar, Uralsk, Nur-Sultan (Astana) und Karaganda. Die Flugzeiten betragen jeweils zwischen ein bis drei Stunden.

Von der Ankündigung bis zur finanziellen Umsetzung in den letzten sechs Monaten wurden 160 Mitarbeiter in Almaty, dem Hauptsitz von Air Astana, eingestellt. Dazu zählen 25 Piloten und 45 Flugbegleiter, von denen viele direkt von Air Astana zu FlyArystan wechselten. Die weiteren Stellen wurden mit neuen Mitarbeitern besetzt, die für den Einsatz im Call Center sowie als Unterstützung für das FlyArystan-Bodenpersonal beim Check-in an den sieben Flughäfen geschult wurden.

Air Astana hat im Rahmen ihres Air Operator Certificate (AOC) zunächst zwei Airbus A320, die im markanten rot-weißen Design von FlyArystan lackiert wurden, aus seiner Flotte bereitgestellt. Zwei weitere A320 folgen im vierten Quartal dieses Jahres. Bis dahin wird FlyArystan mindestens zwölf Strecken bedienen und sich um die Beschaffung eines eigenen AOC bemühen.

Die Flugzeuge sind mit 180 neuen Recaro-Slimline-Sitzen aus blauem Leder mit roten Kopfstützen ausgestattet. Sie nehmen die Farben der Uniformen des Kabinenpersonals auf, die von einem lokalen Modehaus entworfen wurden, das eng mit Air Astana zusammenarbeitet. Der Sitzabstand von knapp 74 Zentimetern wird durch die Sitzrundung und der erhöhten Anordnung des Zeitschriftenfaches auf nahezu 79 Zentimeter erweitert.

Verpflegung an Bord mit dem FlyArystan Café

An Bord sorgt das FlyArystan Café für die Verpflegung der Passagiere – auch hier wurde die Preisstruktur an das Gesamtkonzept angepasst. Zu den Erfrischungen und Snacks gehören heiße und kalte Getränke einschließlich einheimischem Bier sowie Baguettes, Nudelsuppe und Schokoriegel.

„Mit dieser neuen Fluggesellschaft wenden wir uns an eine neue Generation von Reisenden: An Menschen, die typischerweise mit dem Zug oder Bus durch unser großes Land fahren, oder solche, denen das Reisen bislang zu umständlich war. FlyArystan bedient vorwiegend den Markt für Reisen zu Freunden und Verwandten. Zudem können wir mit unserem Angebot den Privat- wie auch den Geschäftsreiseverkehr stimulieren. Einige Destinationen haben wir aus dem Streckennetz von Air Astana übernommen, die nun einer anderen preisbewussteren Zielgruppe offenstehen. Wir planen, zusätzliche Buchungsoptionen gegen Aufpreis einzuführen, wie die Möglichkeit für Rückerstattungen oder Buchungsänderungen, um vor allem Geschäftsreisenden mehr Flexibilität zu bieten", so Tim Jordan, Leiter von FlyArystan.

Für Passagiere ist die Mitnahme von bis zu fünf Kilogramm Handgepäck kostenfrei. Für schwereres Handgepäck bis zu zehn Kilogramm fallen je nach Länge der Flugroute zusätzliche Kosten an.

Die Corporate Identity von FlyArystan wird von einem Löwen symbolisiert. „Mit dieser neuen Fluggesellschaft bieten wir den Menschen in Kasachstan etwas Neues an. Durch unsere hoch attraktiven Tarife zeigen wir Mut, genau wie ein Löwe, der ein beliebtes und verehrtes Tier in Kasachstan und Zentralasien ist“, ergänzt Tim Jordan.

Mehr Informationen und Buchungsmöglichkeiten gibt es unter www.flyarystan.com/en.

Air Astana