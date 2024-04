FlyArystan erhält Air Operator Certificate

FlyAristan Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

FlyArystan verkehrt seit dem 1. April 2024 unter eigenem Air Operator Certificate (AOC), welches die Low-Cost-Marke von der kasachischen Luftfahrtbehörde (AAK) erhalten hat.

Seit dem Start der Airline im Jahr 2019 flog FlyArystan zunächst unter dem AOC der nationalen Fluglinie Kasachstans Air Astana. Beide Fluggesellschaften gehören zur Air Astana Group, gemessen an Umsatz und der Flottengröße die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus.

Das erteilte AOC ist das Ergebnis eines umfassenden Prüf- und Audit-Verfahren durch die kasachische Luftfahrtbehörde und bestätigt die Einhaltung nationaler und internationaler Betriebsstandards. Das eigene Zertifikat ermöglicht es FlyArystan nun, den Betrieb noch besser auf das Low-Cost-Geschäftsmodell abzustimmen und weitere Wachstumspotenziale zu nutzen. FlyArystan bleibt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Air Astana Group.

Chancen für internationale Expansion

Das eigene AOC ist eine wichtige strategische Weichenstellung, von der sowohl die Air Astana Group als auch die Kunden von FlyArystan profitieren. Außerdem erhält FlyArystan einen eigenen IATA-Code, der Kooperationen mit anderen Airlines sowie weitere Vertriebskanäle ermöglicht.

Dazu sagte Peter Foster, CEO der Air Astana Group: „Die Air Astana Group besteht aus zwei unterschiedlichen Airline-Marken, die sich hervorragend ergänzen. FlyArystan hat sich seit der Gründung vor fünf Jahren zum Marktführer in Kasachstan entwickelt und den Luftfahrtmarkt signifikant belebt. Allein im vergangenen Jahr haben sich 3,6 Millionen Passagieren für erschwingliche Flugreisen mit FlyArystan entschieden, während die Flotte von ursprünglich vier auf heute 18 Flugzeuge wuchs. Weitere sechs Maschinen sollen 2024 hinzukommen. Der Erwerb des eigenen AOC erfolgte somit zu einem idealen Zeitpunkt.Dabei gibt es FlyArystan den richtigen Rahmen, um weiter zu wachsen und gleichzeitig Chancen für eine internationale Expansion zu nutzen.“

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 50 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana elfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).