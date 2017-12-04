Flugzeugfonds 21 HEH Alicante gestartet

HEH Flugzeug Fonds

HEH startet pünktlich zum Jahresendgeschäft mit dem Vertrieb des Flugzeugfonds 21 - HEH Alicante.

Der Publikums-AIF HEH Aviation “Alicante” GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, der von der Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH verwaltet wird, hat am 16. November 2017 einen Regionaljet vom Typ Bombardier CRJ 1000 übernommen. Damit ist die HEH-Flotte auf 24 Passagierflugzeuge angewachsen. Der moderne Regionaljet ist seit seiner Ablieferung für zehn Jahre an die spanische Fluggesellschaft IBERIA regional/Air Nostrum vermietet.

Die Konzeption folgt dem HEH-Sicherheitskonzept, das auch die früheren Flugzeuginvestments auszeichnet. Das Fondsflugzeug wurde zu einem Kaufpreis von USD 26,5 Mio. erworben und ist damit um rd. TUSD 600 günstiger als der gutachterlich ermittelte Marktwert. Die Aufnahme der Fremdfinanzierung erfolgte, wie auch die zukünftigen Zahlungen der Leasingraten, in Euro. Innerhalb der 120-monatigen Laufzeit des Erstleasingvertrages mit IBERIA regional/Air Nostrum wird die Fremdfinanzierung vollständig zurückgeführt. Die Gesellschafter erhalten ab Beitritt jährliche Auszahlungen von zunächst 7,5 % p.a. auf die Einlagen, die vierteljährlich ausgezahlt werden sollen. Während der geplanten Fondslaufzeit sollen die Auszahlungen auf 15 % p.a. ansteigen; insgesamt sind Auszahlungen für die Investoren von 185 % vorgesehen.

„Alle Flugzeugfonds der HEH laufen im Plan und leisten pünktlich und zuverlässig sowohl den Kapitaldienst als auch die Auszahlung an die Anleger“, erklärt Gunnar Dittmann, Vorstandsvorsitzender der HEH AG.

Die HEH Vertriebsgesellschaft mbH hat den Vertrieb der Anteile übernommen. „Die erneut hohe Mehrfachzeichnerquote von über 50 % bei der HEH “Malaga” zeigt uns, dass unsere Anleger mit der Entwicklung der HEH Flugzeugfonds sehr zufrieden sind. Alle Anleger der Warteliste, die beim Vorgängerfonds nicht zum Zuge gekommen sind, erhalten die Möglichkeit eines bevorzugten Beitrittes für den Nachfolgefonds HEH “Alicante”. Wir erwarten, dass das Emissionskapital in Höhe von EUR 14,5 Mio. zügig platziert werden kann.“, so Henning Kranz, Geschäftsführer der HEH Vertriebsgesellschaft mbH.

Die Verkaufsunterlagen für die HEH “Alicante” stehen in elektronischer Form auf der Website der HEH zum Download bereit:

http://www.heh-fonds.de/produkte/heh-alicante/