Flugzeugabsturz in Kirgistan

Bei einem Absturz in Bischkek, der Hauptstadt von Kirgistan, sollen 65 Menschen ums Leben gekommen sein.

Die Boeing 737-200 der privaten Regionalfluggesellschaft Itek-Air war von einer iranischen Firma gechartert worden und auf dem Weg nach Teheran. Kurz nach dem Start soll der Pilot ein technisches Problem gemeldet haben und versucht haben, zum Flughafen zurück zu kehren. Dabei kam es aus noch ungeklärten Gründen zum Absturz, die Maschine brannte aus. Allein das Heck soll noch intakt gewesen sein. Die genaue Anzahl der Personen an Board ist noch unsicher, ein Präsidentenberater spricht von 65 Toten, 90 Menschen seien insgesamt im Flugzeug gewesen.