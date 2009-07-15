Flugzeugabsturz im Iran

Beim Absturz einer Tupolev Passagiermaschine der Caspian Airlines im Nordwesten des Iran sollen heute 168 Menschen ums Leben gekommen sein.

Gemäss Berichten des staatlichen iranischen Fernsehen waren 153 Passagiere und 15 Crew Members an Bord der verunglückten Caspian Airlines Maschine. Das Flugzeug war auf dem Weg nach Yerevan in Armenien, als es nur 16 Minuten nach dem Start vom Imam Khomeini International Flughafen in Teheran über einem Feld abstürzte. Ersten Angaben zufolge wurde die Maschine dabei total zerstört. Iran ist durch internationale Sanktionen daran gehindert, seine Flugzeuge bei Boeing oder Airbus zu kaufen. Deshalb sind bei Caspian Airlines vorwiegend russische Maschinen in Betrieb. Weitere Informationen sind noch nicht bestätigt.