Flugzeug in Nepal verunfallt

Eine DHC-6-300 Twin Otter der nepalesischen Nepal Airlines ist heute Morgen, dem 16. Mai 2013, beim Jomsom Airport in Nepal verunglückt, nach offiziellen Angaben kam dabei niemand ums Leben, die beiden Piloten befänden sich jedoch in kritischem Zustand.

An Bord des Verkehrsflugzeuges befanden sich neben den drei Besatzungsmitgliedern 19 Passagiere. Die Maschine ist am Morgen in Pokhara gestartet und wollte zum Flugplatz Jomsom fliegen, der etwa 55 Kilometer nördlich der beliebten Touristenstadt Pokhara liegt. Bei der Absturzmaschine handelt es sich um einen zweimotorigen Twin Otter mit der Registrierung 9N-ABO. Die Maschine kam nach der Landung von der Piste ab und endete in einem benachbarten Flussbett. Das Flugzeug erlitt dabei Totalschaden. Zum Landezeitpunkt herrschte über dem Flugplatz bei gutem Wetter ein starker böiger Wind.