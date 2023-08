Flugzeug in Nepal abgestürzt

Am Sonntag, den 25. September 2011, ist eine Beechcraft 1900D nach einem Rundflug im Himalaja Gebiet im Anflug auf den Flughafen Katmandu bei schlechtem Wetter an einem Hügel zerschellt.

Bei dem Unglück kamen alle 19 Insassen ums Leben. Das zweimotorige Turbopropeller Flugzeug wollte nach einem Rundflug im Himalaja Gebiet zurück an den Ausgangsflughafen Katmandu fliegen. An Bord der Maschine befanden sich neben zwei Piloten eine Flugbegleiterin und 16 Touristen, die bei Buddha Air einen Himalaja Rundflug gebucht hatten. Nach Behördeangaben ist die Beech 1900D bei nebligem Wetter an einem Hügel zerschellt.VNKT 250150Z 00000KT 6000 FEW010 SCT025 OVC100 20/19 Q1014 NOSIG VNKT 250050Z 00000KT 6000 -RA FEW010 SCT020 OVC100 20/19 Q1013 NOSIG