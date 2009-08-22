Flugverkehr in Delhi während zwei Stunden unterbrochen

Heftige Regengüsse überfluteten heute die Landebahnen am IGI Airport von Delhi und legten den Flugverkehr für zwei Stunden lahm.

Rund zwölf ankommende Flüge mussten auf andere Flughäfen umgeleitet werden, während etwa 30 abgehende Flieger um 30 Minuten bis zu drei Stunden verspätet wurden. Der auch für diese Saison sehr heftige Niederschlag führte zu Sichtverhältnissen um rund 100 Meter, was den Flugverkehr erheblich erschwerte und schliesslich zum Stillstand führte. Ein kleiner Teil des Daches des Terminal 1D sei eingestürzt, meldete ein Sprecher, der Schaden sei jedoch unerheblich und niemand sei bei dem Vorfall verletzt worden.