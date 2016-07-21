Flugplatz Altenrhein eröffnet neuen Lounge-Bereich

Peoples Viennaline

Nach einer Bauzeit von rund drei Monaten konnte am Montagabend am Flugplatz Altenrhein feierlich der neue Gate- und Lounge Bereich eröffnet werden.

Ein Meilenstein für den Ostschweizer Business Airport. So betonte denn auch Rorschachs Stadtpräsident und Nationalrat Thomas Müller anlässlich der Eröffnung die Wichtigkeit des Regionalflugplatzes und seines Angebotes an Linien,- Charter und Business Aviation Flügen für die ganze Bodensee Region.

Die Erweiterung und Modernisierung des rund 30 Jahre alten Gate- und Lounge Bereichs wurde mit der zunehmenden Auslastung der Flüge notwendig, um den heutigen Sicherheits- und Brandschutzauflagen zu entsprechen. Realisiert wurden nicht nur bisher fehlende, zeitgemäße Einrichtungen für Gäste mit Handicaps und Familien, sondern auch der neue, bequeme Zugang zur modernisierten und angenehmen Passagierlounge, damit die Fluggäste den Aufenthalt bis kurz vor dem Abflug genießen können. Dazu Daniel Steffen, CEO der People’s Air Group: „Mit dem Umbau und der moderaten Erweiterung des Abflug- und Loungebereichs entsprechen wir nun nicht nur den aktuellen Sicherheitsauflagen, sondern bieten unseren Fluggästen einen modernen und sehr angenehmen Abflugbereich, der prima zu unserem Motto Zu Hause abfliegen passt.“

People’s Air Group