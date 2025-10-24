Flugplanwechsel am Flughafen Düsseldorf

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Am 26. Oktober startet am Düsseldorfer Airport der Flugplan für die Wintersaison 2025/2026. Über 50 Fluggesellschaften verbinden die Landeshauptstadt mit rund 130 Zielen in 46 Ländern.

Damit bleibt das Angebot auch außerhalb der Hauptreisezeit breit gefächert – von Sonnenzielen im Süden über europäische Metropolen bis hin zu Verbindungen in den Nahen Osten und nach Südosteuropa, die vor allem für Familienbesuche stark nachgefragt sind.

Eurowings nimmt erstmals Flüge nach Dubai und Innsbruck auf. Die Verbindung in das Emirat wird dreimal pro Woche angeboten, Innsbruck steht freitags und sonntags im Flugplan. Zusätzlich erweitert die Airline ihr Winterangebot um Dublin, Sevilla (in den ersten und letzten Wochen des Winterflugplans sowie während der Weihnachtsferien) und Warschau. Auch Beirut wird nun regelmäßig von Eurowings bedient und ergänzt die bestehenden Verbindungen von Condor und Middle East Airlines. Eurowings fliegt im Winter insgesamt etwa 80 Ziele an und hat auf zahlreichen Strecken die Zahl der Umläufe gegenüber dem Vorjahr erhöht, etwa nach Rom, Wien, Zürich, London-Heathrow, Stockholm, Göteborg, Nizza und Valencia.

TUIfly ergänzt ihr Streckennetz um Sälen-Trysil in Mittelschweden und Sharm El Sheikh am Roten Meer. Die polnische Enter Air ist erstmals im Düsseldorfer Flugplan vertreten und verbindet die NRW-Landeshauptstadt täglich mit Pristina im Kosovo. Sky Express fliegt neben Athen nun auch Thessaloniki an. SunExpress nimmt in den Weihnachtsferien Hatay im Süden der Türkei neu in ihr Programm auf.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Winter traditionell auf den Verbindungen in die Golfregion. Etihad Airways fliegt täglich nach Abu Dhabi und setzt dabei den neuen Airbus A321LR ein. Emirates bietet zwei tägliche Flüge nach Dubai, Qatar Airways zehn wöchentliche Verbindungen nach Doha. An allen drei Drehkreuzen bestehen gute Anschlussmöglichkeiten zu Zielen in Asien, Afrika und Australien.

Besonders gefragt sind Reiseziele mit mildem Klima und viel Sonne. Mehr als 1.500 Flüge führen in den kommenden Monaten auf die Kanarischen Inseln.

Ägypten bleibt im Winter ebenfalls stark vertreten: Nach Hurghada, Sharm El Sheikh und Marsa Alam starten über die Saison hinweg rund 850 Flüge.

Für Reisende, die den Winter sportlich und in verschneiten Landschaften genießen möchten, bietet der Düsseldorfer Airport ebenfalls eine große Auswahl. Eurowings fliegt regelmäßig in die nordischen Regionen nach Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kuusamo und Tromsø – ideale Ausgangspunkte für Wintersport und Naturerlebnisse nördlich des Polarkreises. TUIfly ergänzt das Angebot um Sälen-Trysil in Schweden. In den Alpen stehen Innsbruck und Bozen mit Eurowings beziehungsweise Sky Alps auf dem Flugplan.