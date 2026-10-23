Flugplanwechsel am Dortmund Airport

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Mit 40 Nonstop-Zielen startet der Dortmund Airport am 25. Oktober 2026 in die Wintersaison.

Bis Ende März spannen Wizz Air, Eurowings, SunExpress und Pegasus Airlines ein vielfältiges Streckennetz mit Möglichkeiten für Städtereisen, vorweihnachtliche Kurztrips und Auszeiten in der Natur.

Wizz Air setzt auch im Winter auf ein umfangreiches Flugangebot mit Schwerpunkt in Osteuropa und der Balkanregion. Rumänien nimmt dabei mit zehn Destinationen weiterhin die Spitzenposition im Flugprogramm ein. Doch auch über diese Regionen hinaus gibt es im Winter einiges ab Dortmund zu entdecken. So bleiben die kürzlich aufgenommenen Verbindungen nach London, Mailand und Palermo auch in den Wintermonaten erhalten. Eine weitere Neuerung erwartet Reisende direkt zum Start des Flugplanwechsels: Ab dem 25. Oktober verbindet Wizz Air Dortmund bis zu siebenmal wöchentlich mit der italienischen Hauptstadt Rom.

Für vorweihnachtliche Städtereisen bieten sich unter anderem Danzig und Craiova an. Danzig punktet mit einem Weihnachtsmarkt, der im vergangenen Jahr als bester Europas ausgezeichnet wurde, sowie einer festlich geschmückten historischen Altstadt. Die polnische Hansestadt ist ab Dortmund täglich erreichbar. Craiova in Rumänien ist ebenfalls einen Besuch wert: Beeindruckende Lichtinstallationen und aufwendige Dekorationen verleihen dem Weihnachtsmarkt eine besondere Atmosphäre. Wer lieber Zeit im Schnee verbringen möchte, findet in Montenegro eine Alternative: Etwa eine Stunde von der Hauptstadt Podgorica entfernt liegt Kolašin, das mit seinen Skigebieten und der beeindruckenden Berglandschaft beste Voraussetzungen für einen Winterurlaub bietet. Für Wintersportfans lohnt sich zudem ein Blick nach Norditalien: Die Alpen sind von Mailand aus gut erreichbar.

Mallorca-Fans müssen in der kühlen Jahreshälfte nicht auf eine direkte Verbindung zur beliebten Baleareninsel verzichten: Eurowings bedient die Strecke während der Wintermonate regelmäßig. Auch Istanbul steht im Winterflugplan weiterhin auf dem Programm. Pegasus Airlines fliegt mehrmals wöchentlich zum Flughafen Istanbul-Sabiha Gökçen, der Reisenden neben dem Zugang zur türkischen Millionenmetropole auch Anschluss an das internationale Streckennetz der Airline bietet. Neben den rund 40 Zielen innerhalb der Türkei stehen mit Pegasus zahlreiche weitere Destinationen zur Auswahl, darunter Baku, Doha oder Hurghada.

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