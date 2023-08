Flugplanverschiebungen bei Emirates

Die Fluggesellschaft Emirates mit Sitz in Dubai gab bekannt, dass sie Flüge nach Durban und Alexandria streicht. Zudem vertagt Emirates Flüge nach LA und San Francisco.

Das tägliche Flugangebot zwischen Dubai und Alexandria, Ägypten, wird ab dem September gestrichen. Die Einführung einer neuen täglichen Flugroute von Dubai nach Durban, die im Dezember geplant war, wird bis auf weiteres aufgeschoben. Emirates betont jedoch, dass das bestehende Flugangebot nach Ägypten und Südafrika unverändert bleibt. Die Annullierung der Flugroute nach Durban wird eine Einbusse sein für europäische Reisende, da nur wenige Verbindungen zur Verfügung stehen. Laut einem Sprecher von Emirates hat sich die Fluggesellschaft wegen den hohen Treibstoffpreisen trotz grosser Nachfrage zu diesem Schritt entschieden. Ebenfalls wurde bekannt, dass Emirates durch die verspätete Lieferung von neuen grossen Langstreckenflugzeugen von Boeing die Einführung eines Non-Stop-Fluges zwischen Dubai und der US-Westküste verschieben muss. Die Einführung des Fluges von Dubai nach Los Angeles wird nun am 1. Oktober anstatt am 1. September getätigt, während die Flugroute Dubai - San Francisco am 20. November statt am 26. Oktober eingeführt wird. Emirates bekräftigt jedoch, dass diese Verschiebungen ausschliesslich aufgrund der Verspätung des Flugzeuglieferanten vorgenommen werden muss und dass den betroffenen Passagieren Alternativen angeboten werden.