Fluglotsenstreik in Griechenland abgewendet

Die griechischen Fluglotsen wollten den Ferienflugverkehr über Griechenland lahmlegen, zum Glück wurden die streikfreudigen Flugverkehrsleiter gerichtlich zurückgepfiffen.

Ganz ohne Verspätungen wird der Luftverkehr von und nach Griechenland in den nächsten Tagen wohl nicht vonstatten gehen, denn Dienst nach Vorschrift ist nach dem richterlichen Entscheid gleichwohl angesagt. Die Flugverkehrsleiter wollten den Flugverkehr über Griechenland ab Sonntag für unbestimmte Zeit lahmlegen und hätten damit dem Tourismus aus reinen Eigeninteressen arg zugesetzt. Zu Recht hat ein richterlicher Beschluss einen solch unsinnigen Streik während der Hauptferienzeit untersagt. Die Fluglotsen fordern, dass sie von den Sparmaßnahmen der Regierung ausgenommen werden, diese Forderung kann unsererseits nicht akzeptiert werden, zudem fordern die Lotsen, dass der Einstellungsstopp für ihren Bereich nicht gelten soll, hier können wir aus Sicherheitsgründen ein Auge zudrücken, denn mit Unterbeständen im Lotsenkorps könnte die Qualität der Dienstleistung leiden.