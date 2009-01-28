Fluglotsenstreik in Griechenland abgesagt

Heute erwarteten viele Airlines das totale Chaos über Griechenland, die Fluglotsen haben den angekündigten Streik glücklicherweise kurzfristig abgesagt.

Gestern wollten die Flugverkehrsleiter Griechenlands ihre Arbeit während 24 Stunden niederlegen, um ihrem Unmut über die starke Arbeitsbelastung wegen Personalmangels den nötigen Ausdruck zu verleihen. Die Regierung erklärte den Streik für Illegal und in der Nacht auf heute Mittwoch, dem 28. Januar 2009, wurde der Streik kurzfristig abgesagt. Die Flugverkehrsleiter Griechenlands streikten vor einem Monat und sorgten mit dieser Arbeitsniederlegung für ein Chaos über dem Luftraum Griechenlands und den angrenzenden Ländern.