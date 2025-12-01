Flughafentour am Düsseldorf Airport

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Staunen. Entdecken. Airleben. Exklusive Flughafentour am Flughafen Düsseldorf mit Lars Redeligx – für den guten Zweck. Plätze sind ab heute erhältlich.

Die Nackenhaare stellen sich auf und man spürt: Sie ist im Anflug. Wer den Blick hebt, sieht sie nur Sekunden später direkt über sich. Es ist, als könnte man die Hand ausstrecken und sie berühren – die A380 auf dem Rückweg von Dubai. Da setzen die Räder des Airbus auch schon auf der Düsseldorfer Landebahn auf. Vor den eigenen Augen. Nur wenige Meter entfernt.

Selbst abheben ist super. Am Boden bleiben, hinter die Kulissen des größten Airports NRWs blicken und gleichzeitig einen guten Zweck unterstützen, ist einzigartig. Die Chance dazu bietet der Düsseldorfer Flughafen allen Luftfahrt-Begeisterten ab heute.

Lars Redeligx, CEO des Düsseldorfer Airports: „Unser Flughafen ist für mich der schönste Arbeitsplatz in Düsseldorf. Ein Ort voller Leben und Bewegung, Emotionen und Vielfalt. Hier werden Ideen ausgetauscht und Innovationen vorangebracht. Unser Airport ist eine eigene kleine Stadt, in der kein Tag wie der andere ist. Ob beim Geschäftstermin im Büro, zu Mittag im Terminal oder auf dem Vorfeld, nah an startenden und landenden Flugzeugen, mit Kollegen im Gespräch. Die ,Faszination Flughafen‘ hat mich schon vor über 30 Jahren während meiner Ausbildung zum Luftverkehrskaufmann gepackt und bis heute nicht losgelassen. Diese Begeisterung und besondere Airport-Momente möchte ich gerne weitergeben und teilen. Dass ich als Botschafter der Initiative ‚Düsseldorf setzt ein Zeichen‘ der Bürgerstiftung Düsseldorf dabei gleichzeitig deren wertvolle Arbeit für die Gemeinschaft unterstützen kann, freut mich umso mehr.“

Dazu ermöglicht Lars Redeligx am 05. Mai 2026 im Rahmen einer einmaligen Aktion einen ganz besonderen DUS-Moment, den es so nicht zu kaufen gibt. An diesem Tag nimmt er 25 Flughafen-Fans ab 17 Uhr mit auf eine rund dreistündige exklusive Entdeckungstour, die einmalige Einblicke in die Flughafenwelt bieten und an nichtalltägliche Orte des Airports führen wird.

Darunter der alte Tower auf dem Dach von Flugsteig B, startende und landende Flugzeuge zum Greifen nah beim Ausstieg am Start- und Landebahnkopf, die neue Feuerwache oder die Gepäckanlage, das Herz des Airports.

Gleichzeitig unterstützen die Teilnehmenden einen guten Zweck. Über die Online-Plattform United Charity können Interessierte ab heute bis zum 19. Dezember unter https://www.unitedcharity.de/Specials/Duesseldorf-Airport einen oder mehrere der 25 Plätze für das einzigartige Erlebnis ersteigern und ihre Liebsten pünktlich zum Fest mit einem besonderen Geschenk unter dem Weihnachtsbaum überraschen. Das Mindestgebot liegt bei 250 Euro pro Platz. Der Erlös kommt in voller Höhe der Initiative „Düsseldorf setzt ein Zeichen“ zugute.

Beate Werthschulte, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Düsseldorf: „Wir freuen uns sehr über das Engagement von Lars Redeligx. Eine großartige Idee für eine besondere Aktion, die bleibende Erinnerungen schafft und Menschen für den guten Zweck zusammenbringt. Das ist eine wichtige Unterstützung unserer Initiative und unserer ehrenamtlichen Tätigkeit für die Gemeinschaft.“

Über „Düsseldorf setzt ein Zeichen“

Seit mehr als zehn Jahren steht die Initiative „Düsseldorf setzt ein Zeichen“ für Mitmenschlichkeit, Solidarität und gegenseitige Hilfe. Was 2015 zunächst als einmaliges Spendenprojekt geplant war, hat sich längst zu einer festen Institution in NRWs Landeshauptstadt entwickelt. Unter dem Dach der Bürgerstiftung Düsseldorf schließen sich seitdem jedes Jahr zahlreiche Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen zusammen, um gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. In dieser Zeit kamen rund 3,5 Millionen Euro an Spenden zusammen. Gelder, die gezielt dort eingesetzt werden, wo Hilfe gebraucht wird. Unterstützt werden unter anderem Projekte für Familien, Kinder und Jugendliche, die unverschuldet in Not geraten sind. Auch Seniorinnen und Senioren, die einsam sind oder mit geringen Mitteln leben, erhalten Unterstützung. Darüber hinaus engagiert sich die Initiative für Obdachlose und Geflüchtete, schafft sichere Orte, organisiert warme Mahlzeiten, Freizeitangebote oder medizinische Hilfe. Jede Spende, jede Aktion, jede Geste trägt dazu bei, das Leben vieler Menschen in Düsseldorf ein kleines Stück besser zu machen.