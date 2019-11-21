Flughafenkarte auf Emirates App

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Erleichterte Navigation für Passagiere: Emirates hat in seiner App die neue Funktion „Airport Maps“ eingeführt.

Das Feature erkennt den Standort des Benutzers via Bluetooth und WLAN und ermöglicht eine Punkt-zu-Punkt-Navigation durch den Flughafen, einschliesslich Zwischenstopps an Stationen wie Check-in, Emirates-Lounges, Geschäften, Restaurants oder Geldautomaten.

Die neue Funktion beinhaltet detaillierte Karten von Terminal 3 des Dubai International Airport – dem Hub der Airline. Sie wurde eingeführt um den jährlich 90 Millionen Passagieren, die über Dubai fliegen, noch mehr Komfort und ein erstklassiges Kundenerlebnis über die gesamte Reise hinweg zu bieten. Auch die Karten weiterer grosser Flughäfen des Emirates-Streckennetzes, wie London Heathrow, London Gatwick und Hong Kong International Airport, sind Teil des Features.

Die Emirates-App, die in 19 Sprachen verfügbar ist, hat derzeit 1,5 Millionen aktive Nutzer pro Monat und ermöglicht es den Passagieren, Flüge zu suchen und zu buchen sowie ihre Emirates Skywards-Konten zu verwalten.

Bereits im letzten Jahr wurde die App mit einem neuen Feature erweitert, das Gästen ermöglicht, vor ihrer Reise personalisierte Wiedergabelisten für ihre Zeit an Bord zu erstellen und diese direkt mit dem Bordunterhaltungsprogramm ihrer Plätze an Bord zu synchronisieren.

Darüber hinaus hat Emirates im vergangenen Jahr die Funktion „3D-Sitzmodelle sowohl auf emirates.com als auch in der App eingeführt und war damit die erste Fluggesellschaft, die die VR-Technologie auf ihren digitalen Plattformen nutzt. Bei diesem Feature handelt es sich um einen Visualisierungs-Engine, der eine immersive 3D-360-Grad-Ansicht des Innenraums des Emirates A380 und aller Emirates B777-Maschinen bereitstellt.

Die Emirates App kann kostenlos auf iOS- oder Android-Geräte heruntergeladen werden.