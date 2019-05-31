Flughafenfest in Nürnberg

Flughafen Nürnberg (Foto: Nürnberg Airport)

Am Sonntag, 2. Juni 2019, 11 bis 17 Uhr, steigt am Albrecht Dürer Airport Nürnberg das große Flughafenfest. Ein buntes Programm für die ganze Familie.

Die Faszination Luftfahrt lässt sich auf einer Freifläche neben dem Tower bei einer Ausstellung mit Flugzeugen und Spezialfahrzeugen erleben. Nicht weit entfernt, auf der großen Wiese am Bucher Landgraben, lädt das Umweltdorf interessierte Gäste ein. Dort wird auch eine Gemeinschaft von 16 landwirtschaftlichen Familienbetrieben aus dem Knoblauchsland ihre erntefrischen Produkte präsentieren. Ein weiteres Highlight sind Hundevorführungen der Polizei und der flughafeneigene Heißluftballon. Nebenan, auf dem Parkplatz P7, zeigen Flughafenfeuerwehr, THW, Polizei und DRF Luftrettung, was sie zu bieten haben. Zu bestaunen sind sogar zwei Hubschrauber.

Wer abheben möchte, kann dies bei Rundflügen in Kleinflugzeugen des Aero Clubs, alternativ stehen zwei Flugsimulatoren zur Verfügung. Die Teilnehmer von Busrundfahrten nehmen „live“ am Vorfeldgeschehen teil. Diese Touren finden alle 30 Minuten statt. Tickets können am Veranstaltungstag in Abflughalle 2 gekauft werden. Verschiedene Infostände vom Flughafen, dem Zoll, der VAG und anderen ergänzen das Programm.

Kinder kommen auf einem Bungee-Trampolin, einer Hüpfburg, an Playmobil-Spielstationen, auf dem Kinderkarussell, beim Kinderschminken oder an einer Bastelstation auf ihre Kosten.

So viel Programm macht hungrig. Entsprechend umfangreich ist das kulinarische Angebot: Neben den Restaurants und Bistros im Flughafen lädt der Mövenpick-Biergarten vor den Abflughallen zum Verweilen ein, außerdem steht ein Bierzelt auf der Grünfläche beim Tower. Zudem gibt es Eis- und Süßwarenstände. Ein besonderes Highlight sind die Foodtruck-Straßen: 19 Anbieter sind diesmal dabei, so dass die Entscheidung zwischen indischem Chana Masala, Korean Beef Bowl und Gourmet-Burgern schwer fallen dürfte.

Flughafen Nürnberg