Flughafenfest in Leipzig

Frachtumschlag auf dem Flughafen Leipzig Halle (Foto: Airport Leipzig Halle)

Am 10. und 11. Juni lädt der Flughafen Leipzig/Halle zum Flughafenfest. Flugzeugschau, Rundflüge, Flughafen-Rundfahrten und zahlreiche Mitmachaktionen bieten Spaß und Action für Groß und Klein.

Das Fest findet am Samstag von 12:00 bis 20:00 Uhr und am Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr statt. Für die Anreise werden die Nutzung des ÖPNV sowie der Deutschen Bahn empfohlen. Der Eintritt ist frei.

Flughafen-Technik zum Anfassen: Gäste können sich an beiden Tagen über unterschiedlichste Flughafen-Technik informieren. Ausgestellt werden z. B. Geräte und Fahrzeuge der Flughafenfeuerwehr, des Winterdienstes und auch Spezialgeräte zur Flugzeugabfertigung.

Flughafengeschehen „aus der ersten Reihe“: Bei unseren Flughafen-Touren können die Besucher das Geschehen auf dem Vorfeld des Flughafens mit sachkundigen Erläuterungen beobachten und Flugzeuge starten und landen sehen. Die Tickets für die erste Tour an jedem Veranstaltungstag können vorab unter www.leipzig-halle-airport.de/touren gebucht werden. Alle folgenden Touren sind direkt vor Ort zu Preisen von 12,- Euro für Erwachsene bzw. 8,- Euro für Kinder (6-14 Jahre) im Zelt des Besucherservice erhältlich.

Flughafen von oben: An beiden Tagen startet außerdem eine AN-2 zu Rundflügen. Flüge mit dem größten einmotorigen Doppeldecker der Welt können direkt vor Ort zum Preis von 145,- Euro bzw. 125,- Euro für Kinder bis 14 Jahre gebucht werden.

Flugzeuge aus nächster Nähe: Exklusiv zum Flughafenfest haben Besucher auch die Möglichkeit, eine Flugzeug-Schau zu erleben. Dabei können - je nach Flugzeugtyp - das Cockpit, die Kabine bzw. der Frachtraum besichtigt werden. Zu sehen sind unter anderem ein Airbus A300 und A310, eine Antonov 124 sowie weitere Fracht- und Sportflugzeuge.

Außerdem ist die Besichtigung des historischen und restaurierten Flugzeugs vom Typ IL-18 möglich. Die Maschine wurde 1960 in Dienst gestellt und war die erste dieses Typs, die bei der damaligen Lufthansa Ost eingesetzt worden ist. Der Preis pro Erwachsenen beträgt 2,- Euro. Kinder unter 1,20 Meter sind kostenfrei.

Spaß für die jüngsten Besucher: Zu den vielen Attraktionen des großen Outdoor-Spielplatzes gehören der Wasserspielplatz „Aqua Fun“, Hüpfburgen, Kletterwand und Bungee-Trampoline.

Anreise und Parken

Für die Anreise zum Flughafen empfiehlt sich am Fest-Wochenende dieNutzung des ÖPNV beziehungsweise der Deutschen Bahn.

Bahn und S-Bahn: Der Flughafen wird von der S-Bahn S5 aus Richtung Halle, Leipzig, Altenburg und Zwickau angefahren. Zusätzlich ist der Flughafenbahnhof ein Haltepunkt für Intercity-Züge der Deutschen Bahn. Jeweils alle zwei Stunden halten Züge der IC-Linien 56 Emden-Bremen-Hannover-Magdeburg-Halle-Leipzig sowie der IC-Linie 55 Dresden-Leipzig-Magdeburg-Hannover-Bielefeld-Köln am Flughafenbahnhof.

Mit dem Bus: Gäste aus dem Raum Delitzsch/Nordsachsen können für die Anreise auch die Buslinie 217 nutzen.

Mit dem Auto: Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, gilt am Veranstaltungswochenende auf allen ausgewiesenen Sonderparkflächen ein Sonderparktarif von 5,- € pro Tag. Besuchern, die aus Richtung Leipzig anreisen, wird das Parken auf dem Sonderparkplatz in Kursdorf empfohlen. Gäste, die aus Richtung Schkeuditz über die S8a zum Flughafen kommen, werden auf die Freifläche vor dem Check-in/Flughafenbahnhof geleitet.