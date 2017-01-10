Flughafenfest am Kassel Airport

Airport Kassel-Calden (Foto: Airport Kassel-Calden)

Am Sonntag, den 15. Januar, startet um 10:00 Uhr im Terminal das "Mein Airport-Fest": Kassel Airport veranstaltet ein großes Event für die ganze Familie.

Neben kulinarischen Genüssen gibt es Frühbucherrabatte und tolle Reisetipps für den nächsten Urlaub, unterhaltsame Tanz- und Musikaufführungen. "Herr Müller und seine Gitarre" werden auf der Bühne die Kleinen und Großen zum Mitsingen animieren, die Showgruppe der Kasseler Tanzschule "Dance United" bringt auf der Bühne mit großartigen Tanzeinlagen und Mini-Disco Action ins Terminal, Kinderschminken, Flughafenführungen, eine spannende Flughafenrallye mit tollen Preisen, Kinderprogramm mit Hüpfburg u.v.m.

In der besonderen Atmosphäre des Terminals beraten die Reisebüros an diesem Tag die sonnenhungrigen Besucher über Reiseangebote ab Kassel. Noch mehr Urlaubsfeeling kommt auf, wenn die Besucher im Abflugbereich vergünstigt an diesem Tag zum Einkaufen im Travel Value Shop einchecken. Zur Erinnerung an diesen aufregenden Tag können alle Besucher auch ein Selfie mit den Maskottchen Katta und Casselino mit nach Hause nehmen.

Im vergangenen Jahr lockte der Reisemarkt mehrere Tausend Besucher an den Flughafen. An diesen Erfolg möchte man auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem Touristikunternehmen schauinsland-reisen anknüpfen, mit dem gemeinsam der Tag vom Flughafen veranstaltet wird. Besuchen kann man das "Mein Airport Fest" am Sonntag, 15. Januar von 10:00 bis 17:00 Uhr im Terminal des Kassel Airport.

Bühnen-Programm

? 10:00 Uhr Beginn

? 10:00-17:00 Uhr Öffnung des Travel-Value-Shops mit 10 Prozent Rabatt (Zutritt zum Travel-Value-Shop nur mit gültigem Lichtbild-Ausweis möglich)

? 10:30 Uhr Begrüßung im Terminal, Kicker-Cup-Vorrunde

? 11:30-11:45 Uhr "Mallorca-Tipps"

? 11:45-12:30 Uhr Dance United Kassel, Showtanz und Mini-Disco

? 12:30-12:45 Uhr "Kanaren-Tipps"

? 12:45-13:15 Uhr Herr Müller und seine Gitarre

? 13:15-13:30 Uhr "Griechenland-Tipps"

? 13:30-14:00 Uhr Herr Müller und seine Gitarre

? 14:00-14:15 Uhr "Türkei-Tipps"

? 14:15-14:30 Uhr Vorstellung Sundair

? 14:30-15:00 Uhr Herr Müller und seine Gitarre

? 15:00-15:30 Dance United Kassel, Showtanz und Mini-Disco

? 15:30-16:00 "Urlaubstipps ab Kassel"

? Voraussichtlich 17:00 Uhr Ende des Festes

(Änderungen vorbehalten)

Flughafen Kassel