Flughafenfest am Köln Bonn Airport

Köln Bonn Airport (Foto: Airport Köln-Bonn)

Am Sonntag, den 07. Oktober 2018, ist wieder das Familienfest "Crazy Sunday" am Köln Bonn Airport.

Unter dem Motto "Märchen Feeling" gibt es von 11:00 bis 16:00 Uhr auf der Besucherterrasse und in den Terminals ein abwechslungsreiches Mitmach-Programm für die ganze Familie.

Verschiedene Aktionen stehen für die kleinen Gäste auf der Besucherterrasse bereit: Die Kinder dürfen sich auf ein Treffen mit einem Einhorn freuen, und selbstverständlich gibt es ein gemeinsames Foto als Andenken. Nach spaßigen Runden auf dem Fliegenpilz-Kettenkarussell können sie sich an der Candy Bar stärken. Während die Band "Havanna Con Klasse" mit kubanischen Rhythmen für Stimmung sorgt, genießen die Gäste Würstchen und Steaks vom Grill sowie Waffeln am Stiel an unserem Marktstand.

Fluggutscheine verlost

Spannend wird es im Laufe des Tages für die Teilnehmer des Gewinnspiels: Es werden zwei Fluggutscheine von Eurowings im Wert von je 100 Euro verlost. Auch die Terminals stehen im Zeichen des Märchen Feelings. Vielseitige Angebote sind in Restaurants, Shops und Reisebüros zu entdecken. In Terminal 1, Bereich B, tritt gleich mehrmals ein Märchenerzähler auf und bringt Klassiker der Gebrüder Grimm sowie orientalische Märchen mit. Wer möchte, lässt sich direkt gegenüber von einem Karikaturisten zeichnen.

Ihrer Kreativität können die Kinder beim märchenhaften Basteln im Terminal 2 freien Lauf lassen: Es geht um Frösche und Prinzessinnen. Wer eine Erinnerung mit nach Hause nehmen möchte, kommt zur Fotostation im Bereich des Reisemarktes in Terminal 2: Hier können sich die Besucher mit Hilfe eines Green Screens in einer Märchenwelt fotografieren lassen.

Urlaub kommt nicht zu kurz

Besucher, die am Airport das Fernweh packt und direkt ihren Urlaub buchen wollen, finden ebenfalls im Reisemarkt viele attraktive Reise-Angebote. Die ersten 200 Veranstaltungsbesucher, die eine Reise ab Köln/Bonn buchen, dürfen ihr Auto während der Urlaubsreise bis zu 2 Wochen kostenlos im Parkhaus 2 abstellen.

Mit etwas Glück wird am Crazy Sunday auch der Restaurantbesuch zum Schnäppchen: Wer mit seiner Restaurant-Rechnung am Gewinnspiel "Sie essen – wir zahlen" teilnimmt, hat die Chance, diese vom Flughafen erstattet zu bekommen. Der Airport-Besucherservice bietet auch an diesem Sonntag nach Anmeldung im Terminal 1, Bereich B, wieder kostenlose Führungen (Personalausweis mitbringen) über das Gelände an (die Platzanzahl ist begrenzt).

Spotter müssen warten

Für Gäste der Veranstaltung ist das Parken wie immer sonntags besonders günstig: Für Ein- und Ausfahrten zwischen 08:00 und 20:00 Uhr bezahlen sie im Parkhaus 2 und 3 lediglich den Tarif von drei Euro. Für Spotter gilt eine eingeschränkte Nutzung der Besucherterrasse zum "Märchen Feeling" Event.

06. Oktober 2018: Ab 10:00 Uhr wegen Aufbauarbeiten geschlossen

07. Oktober 2018: Untere Ebene von 11:00 – 16:00 Uhr geöffnet -> Barrierefreier Zugang über Aufgang 5 möglich

08. Oktober 2018: Reguläre Öffnungszeiten

Köln Bonn Airport