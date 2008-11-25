Flughafen in Bangkok geschlossen

Nachdem Demonstranten den Terminal gestürmt hatten, liessen Behörden den Suvarnabhumi International Airport in Bangkok ganz schliessen.

Die thailändischen Flughäfen hätten dies zusammen entschieden, die betroffenen Airlines seien bereits darüber informiert worden. Ankommende Flüge werden entweder nach Chiang Mai, Phuket oder in andere Flughäfen umgeleitet. Mindestens 2.000 Demonstranten sollen den Flughafen umzingelt haben, ein Teil ihrer sechs monatigen Kampagne zum Sturz der Regierung.