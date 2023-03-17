Flughafen Zürich zieht positive Bilanz

Flughafen Zürich Terminal E (Foto: Hobby Verlag AG)

Nach zwei Jahren mit Verlust kehrt der Flughafen Zürich wieder in die Gewinnzone zurück, der Flugverkehr hat sich nach den Corona Jahren wieder stabilisiert.

Die Flughafen Zürich AG kann sich im vergangenen Geschäftsjahr über einen Gewinn von 207 Millionen Schweizer Franken freuen. Dank einer erfreulichen Entwicklung des Verkehrsaufkommens und der Wiederbelebung der kommerziellen Zentren haben die Erträge im Berichtsjahr die Marke von einer Milliarde Schweizer Franken überschritten. Die Aviation-Erträge haben sich mehr als verdoppelt von 240.6 Millionen Franken auf 491.1 Millionen Franken. Verglichen mit dem Jahr 2019 erreichten die Aviation-Erträge 74 Prozent. Die Non-Aviation-Erträge nahmen um 21 Prozent auf 532.4 Millionen Franken zu, was rund 97 Prozent des Jahres 2019 entspricht. Dank einer hohen Kostendisziplin konnte den inflationsbedingten Kostensteigerungen und den steigenden Energiepreisen entgegengewirkt werden. Insgesamt nahmen die Betriebskosten im Vorjahresvergleich um 23 Prozent auf 467.9 Millionen Franken zu. Die bereinigte Kostenbasis notierte insgesamt immer noch 7 Prozent tiefer als im Jahr 2019.

Das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) nahm im Vergleich zum Vorjahr um 256.3 Millionen Franken auf 555.6 Millionen Franken zu (+86%). Verglichen mit dem Jahr 2019 steht das EBITDA bei 87 Prozent. Das Konzernergebnis für das abgeschlossene Jahr konnte markant auf 207.0 Millionen Franken gesteigert werden (Vorjahr CHF –10.1 Mio.). Ohne Berücksichtigung von Sondereffekten hätte das Konzernergebnis 183.0 Millionen Franken betragen. Insgesamt hat die Flughafen Zürich AG im Berichtsjahr 235.3 Millionen Franken (Vorjahr: CHF 206.3 Mio.) investiert, davon 208.3 Millionen Franken am Standort Zürich (Vorjahr: CHF 169.5 Mio.).

Im ersten Halbjahr 2022 ist das Passagieraufkommen innert weniger Monate von 15'000 auf Spitzentage mit rund 90'000 Reisenden pro Tag angestiegen. Im Jahr 2022 sind 22.6 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies mehr als einer Verdoppelung. Gegenüber 2019 lagen die Passagierzahlen bei 72%. Die Anzahl Flugbewegungen lag 2022 bei 216’585, dies entspricht einem Plus von 63% im Vergleich zu 2021. Gegenüber 2019 liegt die Anzahl Flugbewegungen bei 79%. Insgesamt wurden am Flughafen Zürich 2022 422‘153 Tonnen Fracht abgewickelt. Gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine Zunahme von 7% dar, im Vergleich zu 2019 lag das Frachtvolumen bei 93%.