Flughafen Zürich zieht Sommerferienbilanz

Flugbetrieb am Flughafen Zürich (Foto: Flughafen Zürich)

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Die betrieblichen Abläufe am Flughafen Zürich konnten zusammen mit den Partnerunternehmen weiter verbessert werden. Viele Gewitter und Einschränkungen in der Flugsicherung führten jedoch zu vermehrten Verspätungen.

Die Sommerferien gehören am Flughafen Zürich zur meistfrequentierten Zeit im Jahr. Entsprechend intensiv war der Betrieb für alle beteiligten Unternehmen am größten Flughafen der Schweiz. Insgesamt reisten im Juli rund 3.1 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich (-1% ggü. 2019). Der Spitzentag war der 26. Juli mit 111’000 Passagieren. Der Allzeit-Tagesrekordtag stammt aus dem Sommer 2019 und liegt bei 115’000 Passagieren. Die Verkehrszahlen für den Monat Juli wurden am 13. August publiziert.

Zu den beliebtesten Destinationen gehörten Orte im Mittelmeerraum sowie in Amerika. Insgesamt bedienen derzeit 62 Airlines 200 Destinationen ab dem Flughafen Zürich.

Qualität des Betriebes gesteigert

Im Vergleich zum letzten Jahr konnte die Qualität des Betriebs gesteigert werden. Die Wartezeiten beim Check-in, an der Sicherheitskontrolle und an der Grenzkontrolle konnten verkürzt werden.

Dank dem Einsatz von mehr Personal in diesem Jahr und verschiedenen betrieblichen Verbesserungen erreichen wir weitestgehend wieder den Qualitätsstandard, den man sich in Zürich gewohnt ist. Einzelne Tagesspitzen können im Sommergeschäft jedoch nie verhindert werden.

Stefan Tschudin, Chief Operation Officer, Flughafen Zürich AG

Während des Sommerbetriebs bewährt haben sich auch die neuen Automaten in den Terminals, an denen Passagiere verschiedener Airlines ihre Gepäckanhänger (Bag Tag) selbständig drucken können. Das verkürzt den Check-in Prozess ebenso wie das Nutzen der Automaten zur selbständigen Gepäckabgabe (Self-Bag-Drop). Rege genutzt über die Sommermonate wurden auch die beiden neuen Sicherheits-Scanner mit Computertomografie (CT-Scanner), die derzeit zu Testzwecken im Einsatz stehen.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Passagieren, die dank ihrer guten Vorbereitung auf ihre Reise dazu beigetragen haben, die Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten.

Stefan Tschudin, Chief Operation Officer, Flughafen Zürich AG

Massnahmen zur Reduktion von Verspätungen

Gegenüber dem Vorjahr konnte die Pünktlichkeit bis zu den Sommermonaten verbessert werden. Nicht zufriedenstellend war die Verspätungssituation in den Monaten Juni und Juli. Die Pünktlichkeitsrate im stark frequentierten Sommer nahm wegen einschneidenden Regulierungen der europäischen Flugsicherungen, der vielen Gewitter sowie der angespannten geopolitischen Lage in Osteuropa und in Nahost gegenüber den Vormonaten ab.

Um die Verspätungen zu reduzieren hat die Flughafen Zürich AG gemeinsam mit den Partnern SWISS, Swissport und Skyguide zahlreiche kurzfristig umsetzbare Massnahmen realisiert, welche bereits Wirkung zeigen. Der grösste Hebel zur Reduktion von Verspätungen liegt jedoch in langfristigen Massnahmen, die leider teilweise viele Jahre dauern, bis sie umgesetzt werden dürfen. Dazu gehören u.a. die Entflechtung der Flugrouten (z.B. Start Süd Straight bei Bise).

Die Reduktion von Verspätungen haben bei uns und unseren Partnern eine hohe Priorität. Die Verspätungen sind für uns, für die Flughafenpartner und die Anwohnenden ein grosses Ärgernis. Umso wichtiger ist es, dass die langfristigen Massnahmen, welche helfen, die Verspätungen zu reduzieren, nicht mehr blockiert – sondern konsequent vorangetrieben werden und die heute bereits engen Rahmenbedingungen und die Betriebszeiten von 06:00 – 23:30 Uhr am Flughafen erhalten bleiben.

Stefan Tschudin, Chief Operation Officer, Flughafen Zürich AG

Gut besuchter 1. August-Brunch & Live-Übertragungen

Der Flughafen war in den Sommerferien nicht nur bei abfliegenden und ankommenden Passagieren beliebt, auch Daheimgebliebene verbrachten während ihrer Ferien Zeit am Flughafen Zürich. Über 40’000 Personen nutzen die Zuschauerterrassen während der Sommerferien, der Brunch im Restaurant Air am 1. August war ausgebucht. Gut besucht waren auch die Ranger Talks. Und der Globi-Besuch auf der Zuschauerterrasse stiess vor allem auch bei den kleinsten Fans auf grosses Interesse. Viel Publikum zog ausserdem die Live-Übertragung der Fussball-Europameisterschaft auf dem Circle-Hauptplatz an.

Flughafen Zürich