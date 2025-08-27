Flughafen Zürich zieht Halbjahresbilanz

Flughafen Zürich (Foto: Flughafen Zürich)

Der Flughafen Zürich hat im ersten Halbjahr 2025 bei einem Umsatz von 640,7 Millionen Franken einen Gewinn von 161,3 Millionen Franken erwirtschaftet.

Im ersten Halbjahr 2025 betrugen die Erträge CHF 640.7 Mio., ein Anstieg von 2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Aviation-Erträge wuchsen um 4 % auf CHF 327.3 Mio., die nicht-aviatischen Erträge nahmen um 1 % auf CHF 313.4 Mio. ab. Gleichzeitig sanken die Betriebskosten aufgrund tieferer Strombeschaffungskosten um 1 % auf CHF 281.8 Mio.

Das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) stieg im Vorjahresvergleich um 3 % auf CHF 358.8 Mio. Das positive Konzernergebnis von CHF 161.3 Mio. (erstes Halbjahr 2024: CHF 151.8 Mio.) bestätigt die positive Entwicklung – ein Plus von 6 %.

Anstieg der Verkehrszahlen und Ausbau des Streckennetzes

Im ersten Halbjahr 2025 flogen insgesamt 14’959’852 Passagiere über den Flughafen Zürich. Das entspricht einem Plus von 3 % gegenüber dem Vorjahr und ist gleichzeitig das passagierstärkste erste Halbjahr der Flughafengeschichte. An Spitzentagen wurden über 110’000 Passagiere gezählt. Die Menge der umgeschlagenen Frachtgüter stieg auf 219’410 Tonnen (+ 2 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2024). Im Sommerflugplan 2025 bedienen 63 Airlines insgesamt 206 Destinationen ab dem Flughafen Zürich, was einer leichten Zunahme gegenüber dem letztjährigen Sommerflugplan entspricht.

Leichte Rückgänge bei Kommerz- und Parkingerträgen; stabiles Immobiliengeschäft

Die Kommerz- und Parking-Erträge blieben im ersten Halbjahr 2025 leicht unter dem Vorjahresniveau und verringerten sich um 1 % auf CHF 132.2 Mio. Hauptursache hierfür ist das reduzierte Kommerzangebot im Airport Shopping auf der Landseite aufgrund der laufenden Bautätigkeiten.

Die Immobilienerträge hingegen verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr einen minimalen Anstieg und betrugen CHF 98.4 Mio. Während die Mieterträge weiter gestiegen sind, waren die Energie- und Nebenkostenverrechnungen rückläufig. Dieser erwartete Rückgang ist auf die tieferen Beschaffungskosten für Elektrizität zurückzuführen, welche den Mietenden umgelegt werden können.

Umfassende Infrastrukturinvestitionen und innovative Fortschritte

Im ersten Halbjahr 2025 investierte die Flughafen Zürich AG insgesamt CHF 422.9 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 275.4 Mio.) in Sachanlagen und Projekte, davon entfielen CHF 307.4 Mio. auf den Standort Zürich (Vorjahresperiode: CHF 117.0 Mio.). Darin enthalten ist die Übernahme des Radisson-Blu-Gebäudes für CHF 155.0 Mio.

Das grösste Einzelprojekt am Standort Zürich ist der Ersatzneubau des Dock A inklusive Tower und Dockwurzel. Dafür wurden bereits erste Vorbereitungsarbeiten aufgenommen.

Auch an weiteren Stellen im Flughafenperimeter schreiten Bauarbeiten voran. So bei der Erneuerung der Gepäcksortieranlage. Nach der zentralen Inbetriebnahme im Jahr 2024 konzentrierten sich die Arbeiten im ersten Halbjahr 2025 auf die Ablösung der Verbindung zum Dock E. Die Fertigstellung ist bis 2027 vorgesehen.

Parallel dazu entwickelt sich auch die landseitige Passagierinfrastruktur weiter. Ziel ist es, die Passagierwege zu optimieren, sie von der Warenlogistik zu entflechten und zusätzliche Flächen für Retail sowie Gastronomie zu schaffen.

Im Osten des Flughafens befindet sich aktuell die Frachthalle Rächtenwisen im Rohbau. Gleichzeitig wird in der Zone West ein neues Terminal für Business und General Aviation geplant.

Im Bereich Nachhaltigkeit verfolgt die Flughafen Zürich AG konsequent ihr Ziel, bis 2040 netto null Treibhausgasemissionen zu erreichen. Zu den zentralen Projekten gehören der Bau einer Energiezentrale, für die kürzlich der Spatenstich erfolgte, sowie die Nutzung einer eiszeitlichen Rinne zur saisonalen Energiespeicherung – ein Pionierprojekt, das mit dem erfolgreichen Bau eines ersten Testbrunnens bereits konkrete Fortschritte zeigt.

Innovationen werden am Flughafen ebenfalls vorangetrieben: So kommen autonome Shuttlebusse für Mitarbeitende zum Einsatz und der Boarding-Prozess wurde effizienter gestaltet. In der Gebäudereinigung unterstützen seit Frühjahr 2025 17 autonome Roboter. Ein smartes Reinigungssystem mit über 400 Sensoren verbessert zusätzlich die Qualität.

Starkes Wachstum und wichtige Meilensteine im Auslandgeschäft

Die Erträge aus dem Auslandgeschäft stiegen im ersten Halbjahr deutlich um 14 % auf CHF 56.3 Mio. – bereinigt um erfolgsneutrale Effekte.

Das grösste Auslandprojekt, der Neubau des Noida International Airport bei Delhi, befindet sich auf der Zielgeraden. Die Betriebslizenz und die provisorischen Gebühren werden in den nächsten Wochen erwartet – zwei zentrale Voraussetzungen für den Betriebsstart.

In Brasilien wurde der Flughafen Florianópolis im ersten Halbjahr 2025 erneut als bester Flughafen des Landes ausgezeichnet und zählt zu den wachstumsstärksten Brasiliens. Gemeinsam mit den Flughäfen Vitória und Macaé erreichte er zudem die zweithöchste Stufe der Airport Carbon Accreditation des internationalen Flughafenverband ACI. Damit gehören alle drei Flughäfen zu den ersten in Südamerika, die diese Auszeichnung im Rahmen einer zertifizierten Netto-Null-Strategie erhalten haben.

Ein weiteres wichtiges Projekt wurde in Macaé abgeschlossen: Im Juni wurde dort die neue Piste in Betrieb genommen.

Positiver Ausblick

Das erste Halbjahr 2025 der Flughafen Zürich AG entwickelte sich positiv mit einer weiter steigenden Nachfrage. Für das gesamte Jahr 2025 wird am Standort Zürich ein Passagieraufkommen von rund 32 Mio. Reisenden erwartet, was einem Wachstum von 2.5 % entspricht.

Dank kontinuierlicher Investitionen und Innovation leistet die Flughafen Zürich AG einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren, bedürfnisorientierten und qualitativ hochstehenden Mobilität für den Wirtschaftsstandort Schweiz.

