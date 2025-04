Flughafen Zürich zahlt Dividende

Flughafen Zürich Terminal E (Foto: Hobby Verlag AG)

An der Generalversammlung der Flughafen Zürich AG am Montag haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen traktandierten Geschäften gemäß den Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt.

Der im Geschäftsjahr 2024 erzielte Gewinn ermöglicht neben der Ausschüttung einer ordentlichen Dividende auch die Zahlung einer Zusatzdividende an die Aktionäre. Zudem wurde Beat Schwab als neues Mitglied des Nomination & Compensation Committees gewählt, er wird als Vertreter des Kantons Zürich per 1. Mai Mitglied im Verwaltungsrat.

Im Fokus der Generalversammlung 2025 standen der Geschäftsverlauf des Jahres 2024 sowie die Entwicklungen im laufenden Jahr. Die Flughafen Zürich AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und weist einen Jahresgewinn von CHF 327 Mio. aus. Die positive Ertragsentwicklung ist sowohl auf das aviatische als auch auf das nicht-aviatische Geschäft zurückzuführen.

Die diesjährige Generalversammlung im «The Circle Convention Center» stand ausserdem im Zeichen des 25-jährigen Jubiläums der Flughafen Zürich AG. Verwaltungsratspräsident Josef Felder sprach in seiner Rede von der Bedeutung des damaligen Volksentscheides, den Flughafen Zürich zu privatisieren und hob die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens zu einem erfolgreichen Beispiel für eine moderne Public-Private-Partnership hervor. Der Flughafen Zürich wurde bereits zum 21. Mal als bester Flughafen in Europa ausgezeichnet, was er ebenfalls als Erfolg der Privatisierung wertete.

Alle traktandierten Geschäfte wurden gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates genehmigt, darunter auch die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende in der Höhe von CHF 4.30 pro Aktie sowie einer Zusatzdividende über CHF 1.40 pro Aktie. Zum zweiten Mal in Folge wurde auch über die nichtfinanzielle Berichterstattung abgestimmt.

Da die geplante Zusatzdividende für das Finanzjahr 2024 die Kapitaleinlagereserven aufbrauchen wird, hat der Verwaltungsrat für die kommenden Jahre eine neue Dividendenpolitik beschlossen. Ab dem Finanzjahr 2025 gilt: Die Ausschüttungsquote soll künftig rund 50 % des um die Sondereffekte bereinigten Reingewinns betragen. Zusätzlich wird die Ausschüttungsquote um weitere 25 % erhöht, falls das Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA unter dem Faktor 2.5 liegt. Bei einer weiterhin tiefen Verschuldung kann die totale Ausschüttungsquote in Zukunft somit rund 75 % betragen.

Wahl des Verwaltungsrats

Die zur Wiederwahl stehenden Mitgliederinnen und Mitglieder im Verwaltungsrat Claudia Pletscher, Corine Mauch, Guglielmo Brentel, Stephan Gemkow und Josef Felder (Präsident) wurden für ein weiteres Jahr gewählt.

Die mandatierten Vertreterinnen und Vertreter des Kantons Zürich im Verwaltungsrat sind die für das Flughafendossier zuständige Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh sowie Beatrix Frey-Eigenmann und neu per 1. Mai 2025 Beat Schwab. Er folgt auf Vincent Albers, der sein Amt nach zehn Jahren abgibt. Die Flughafen Zürich AG dankt Vincent Albers für sein grosses Engagement. Die Vertreterinnen und Vertreter des Kantons im Verwaltungsrat der Flughafenbetreiberin werden nicht von der Generalversammlung gewählt, sondern vom Regierungsrat des Kantons Zürich delegiert.

Neu zum Mitglied des Nomination & Compensation Committee (NCC) gewählt wurde Beat Schwab, der den Kanton Zürich im Verwaltungsrat vertritt. Dieses setzt sich neu wie folgt zusammen: Claudia Pletscher (Vorsitz), Beat Schwab, Guglielmo Brentel und Josef Felder (ohne Stimmrecht).

Flughafen Zürich