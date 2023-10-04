Flughafen Zürich wird ausgezeichnet

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Der Flughafen Zürich wurde im Rahmen der World Travel Awards erneut als bester Flughafen Europas ausgezeichnet.

Für die Nominierung wurden nebst der Kundenzufriedenheit auch die Qualitätsstandards von Produkten und Dienstleistungen am und um den Flughafen Zürich bewertet.

Der Flughafen Direktor Lukas Brosi freut sich über die Auszeichnung und sagt dazu:

„Die Qualität laufend hochzuhalten gehört zu unseren höchsten Prioritäten am Flughafen Zürich. In den letzten Monaten waren wir aufgrund des starken Passagierwachstums mit betrieblichen Herausforderungen konfrontiert. Dank der guten Zusammenarbeit mit allen Flughafenpartnern zeigten die ergriffenen Massnahmen jedoch Wirkung. Dass wir diese Auszeichnung erneut entgegennehmen dürfen, freut uns umso mehr.“

Der World Travel Award wird jährlich in verschiedenen Kategorien vergeben und gehört zu den bekanntesten Auszeichnungen der Reiseindustrie. Der Preis wird nach der Nominierung durch das World Travel Award Komitee über ein Online-Voting vergeben. Kundenumfragen zeigen, dass am Flughafen Zürich besonders die Sauberkeit, die Freundlichkeit der Mitarbeitenden sowie die kurzen Wege positiv bewertet und geschätzt werden.