Flughafen Zürich veröffentlicht Oktoberzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Oktober 2026 sind 3'169’713 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 0.1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Am 4. Oktober verzeichnete der Flughafen Zürich einen neuen Passagierhöchstwert auf Tagesbasis. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Oktober 2026 bei 2'301’969. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 27.3 Prozent, was 865’828 Passagieren entspricht. Mit 124'751 Passagieren war der 4. Oktober der verkehrsreichste Tag in der Flughafengeschichte. Der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2025 lag rund 2'000 Passagiere tiefer.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.2 Prozent auf 24'914 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Anzahl Passagiere pro Flug lag mit 141.4 Fluggästen um 2.5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung sank im Berichtsmonat gegenüber dem Vorjahresmonat um 1.4 Prozentpunkte auf 82.9 Prozent.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Oktober 34'219 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme um 14.1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

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